Початок повномасштабного вторгнення нібито звів такий заробіток нанівець. Але ж ні. Є в українському прикордонні речі, які здаються абсолютно невмирущими.

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Хоч би як хитро ділки не намагалися обійти закон – чи то гірськими стежками, чи то крізь хмари за допомогою дронів – відповідь на цей креатив прикордонники знайдуть завжди, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як контрабандисти намагаються перевезти сигарети?

Якщо ви думали, що контрабанда тютюну десь зникла з гірських маршрутів, то ні. Днями на Буковині група "тіньових кур’єрів" намагалася перекинути на собі чималу партію цигарок у сусідню Румунію.

Побачивши прикордонний наряд, чоловіки кинулись навтьоки. Щоправда, бігти без пакунків значно легше. Тож 14 тисяч пачок сигарет без акцизок залишилися просто у лісі. Загальна вартість покинутого добра сягає понад 860 тисяч гривень.

Скриншот з відео

Та поки хтось покладається на власні ноги, дехто більше довіряє залізу. У пункті пропуску "Шегині" 50-річний українець вирішив, що його авто має "подвійне дно". Не тільки в переносному сенсі.

Проте на кмітливих завжди знайдуться кмітливіші. На схованку миттєво зреагував службовий пес прикордонників. Результат – майже 6,5 тисяч пачок курива.

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Не оминув контрабандні схеми і технологічний прогрес. Нещодавно на Буковині прикордонники стали свідками намагань звести повітряний міст із Румунією.

Коли стемніло, двоє чоловіків привезли ящики з сигаретами ближче до кордону. Планували перекинути їх на малих літальних апаратах, які злітають зі спеціальних пневматичних установок. Та коли підготовку до нелегальних рейсів помітили прикордонники, пілотам довелося тікати.

На місці залишили 16,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на суму понад 1 мільйон гривень. А також 2 малих літальних апарати з системою управління.

Скриншот з відео

А от на Львівщині "високі технології" випробовували батько із сином. Родичі обладнали справжній тютюновий штаб за 7 кілометрів від кордону.

Поки два цигаркові дрони були у небі, третій готувався до злету. Однак не встиг. Прикордонники затримали сина на місці, а от батьку вдалося втекти. Але недалеко. Знайшли його за допомогою дрона з нічним баченням. Ось так за іронією долі, техніка, на яку так сподівалися порушники, допомогла прикордонникам їх наздогнати.

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Але на цьому родинні справи не закінчуються. Наостанок – справжній джекпот. І знову на Буковині.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з колегами з СБУ викрили схему збуту контрафактного курива. Підпільна фірма накопичувала великі кількості підробних цигарок, а згодом – реалізовувала все це на ринках.

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Результат обшуків вражає: понад 210 тисяч пачок контрафакту та 140 літрів спирту. Загальна вартість вилученого – понад 30 мільйонів гривень.

Як би не зростали ціни на цигарки в Україні і якою б невигідною чи навіть безперспективною не здавалася б ця справа – тютюнова "епопея" досі триває. Питання в іншому: а чи варто так ризикувати заради судових тяганин і назавжди зіпсованої репутації?