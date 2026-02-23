Крадене українське зерно Росія продає на світових ринках – в Африці, Азії, заробляючи на війну проти нашої країни. Україна фіксує кожен такий злочин і передає докази міжнародним партнерам, але тіньові судна й далі виходять у море. Як працює злочинна логістика та хто бореться із зерновим піратством, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як прикордонники затримали судно тіньового флоту Росії?

Цей суховантаж зимує в одному з українських портів вже майже 2 місяці. Прибув з лівійського порту Триполі під прапором Гвінеї-Бісау. Йшов на завантаження металевими трубами, які мали перевезти до порту Абу-Дабі. Але прикордонникам морської охорони спільно з СБУ довелося судно затримати.

Судно, яке затримали прикордонники / Скриншот з відео

Як виявилося, у період з 2018 по 2022 рік судно 7 разів заходило у порт Севастополя. До прикладу у січні 2021-го суховантаж вивіз з Криму близько 7 тисяч тонн зерна до країн Африки. І про усі ці випадки українським правоохоронцям відомо. Тому доля "порушника" була вирішена ще у водах Босфору, коли той подав заявку на вхід в український порт.

Воно працювало на території Кримського півострова. Тобто вже під час його окупації, коли було прийнято рішення щодо закриття морських портів. Судно ж в обхід санкцій з метою уникнення кримінальної відповідальності працювало в Криму. В тому числі там застосовували певні заходи конспірації,

– розповів співробітник головного управління СБУ в АРК Крим.

Відповідно до норм Міжнародної морської організації, кожне судно має постійно передавати сигнал АІС – автоматичної ідентифікаційної системи. Але основне завдання тіньових суден – вправно замітати сліди.

Під час заходу судна до Криму екіпаж судна за вказівкою судновласника попередньо вимикав систему ідентифікації. Це робили для того, щоб його неможливо було відстежити ні онлайн, ні після того.

Та це далеко не єдиний спосіб сховатись у тінь. Судна змінюють власників, маскують технічні дані та намагаються приховати реальну історію заходів у порти. Утім, як кажуть правоохоронці, такі дії – свідоме порушення закону, яке врешті-решт має наслідки.

"Ми бачимо, що це судно вже протягом 5 років не менше ніж 4 рази змінювало назву, власників і прапори держав. Структура власності також є нетиповою. Адже були виявлені всілякі офшорні фірми та фірми з ознаками фіктивності у структурі його власників. Всі ці ознаки вказують нам, що це судно причетне до тіньового флоту Росії", – зауважив співробітник головного управління СБУ в АРК Крим.

Кому належить це судно?

Оперативний співробітник Морської охорони ДПСУ розповів, що і власники судна, і моряки прекрасно знають, що порушують українське законодавство. Вони всіляко намагаються це приховати через зміну власників судна, спеціальної інформації на відповідних ресурсах. Коли ж вони заходили до українських портів, то явно не розраховували, що їх заарештують.

Розслідування показало, що судно має токсичне минуле. Воно було частиною російської воєнної машини, яка в 2014 році розпочала відкриту агресію проти України, анексувавши український Крим.

Судно належить росіянину / Скриншот з відео

Як виявилося, судно до повномасштабного вторгнення належало російському бізнесмену та ексвисокопосадовцю. Його логістичні компанії були причетні до перекидання російського угруповання військ до Криму ще у 2014 році. На цю особу накладені санкції РНБО. Зараз правоохоронці вивчають усі речові докази, які вилучили з судна.

Наявність прапору тієї чи іншої держави не зобов’язує судновласника росіянина мати реєстрацію судна саме в Росії. Вони реєструються у третіх країнах, під фіктивними документами, під офшорними фірмами. Все це робиться для того, аби уникнути відповідальності за можливі порушення в тому числі міжнародного законодавства,

– наголосив співробітник головного управління СБУ в АРК Крим.

Що буде далі з судном?

Екіпаж затриманого судна наразі перебуває на борту. Це 17 людей: 16 з них – громадяни Сирії, ще 1 – громадянин Лівану. Вони зараз підтримують живучість судна, аби не допустити аварій та техногенних катастроф. Росіянину-капітану судна, який керував ним в Криму, заочно повідомили про підозру.

Подальшу долю затриманих суден вирішує АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Судна виставляють на продаж або передають в управління приватним компаніям.

Затримувати "морських привидів" українським правоохоронцям доводиться не вперше. Україна протистоїть цим схемам ще із 2014 року – з моменту анексії Криму, коли Росія разом із півостровом окупувала українські порти у Севастополі, Феодосії та Керчі, розпочавши системну крадіжку аграрної та промислової продукції.

"Починаючи з анексії Криму Морська охорона ДПСУ проводить заходи щодо встановлення суден, які порушують порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України. Таким чином було встановлено зазначене судно. Такі судна використовуються окупантами для незаконного вивезення з території України українського збіжжя та іншого майна що належить українському народу. У взаємодії з підрозділами СБУ здійснюється постійне документування злочинної діяльності, для проведення якої використовуються судна так званого тіньового флоту", – розповів оперативний співробітник Морської охорони.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже третє таке судно, яке заарештувала Україна. Тіньовий флот Росії – вагомий елемент війни проти нашої країни. А ще це сотні застарілих танкерів, які експортують нафту в обхід міжнародних санкцій. І в результаті – годують військово-промисловий комплекс. Усвідомлюючи цю загрозу, українські військові діють рішуче. Ба більше – далеко за межами власних берегів.