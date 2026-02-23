Краденое украинское зерно Россия продает на мировых рынках – в Африке, Азии, зарабатывая на войну против нашей страны. Украина фиксирует каждое такое преступление и передает доказательства международным партнерам, но теневые суда и дальше выходят в море. Как работает преступная логистика и кто борется с зерновым пиратством, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как пограничники задержали судно теневого флота России?

Этот сухогруз зимует в одном из украинских портов уже почти 2 месяца. Прибыл из ливийского порта Триполи под флагом Гвинеи-Бисау. Шел на загрузку металлическими трубами, которые должны были перевезти в порт Абу-Даби. Но пограничникам морской охраны совместно с СБУ пришлось судно задержать.

Судно, которое задержали пограничники / Скриншот с видео

Как оказалось, в период с 2018 по 2022 год судно 7 раз заходило в порт Севастополя. К примеру в январе 2021-го сухогруз вывез из Крыма около 7 тысяч тонн зерна в страны Африки. И обо всех этих случаях украинским правоохранителям известно. Поэтому судьба "нарушителя" была решена еще в водах Босфора, когда тот подал заявку на вход в украинский порт.

Оно работало на территории Крымского полуострова. То есть уже во время его оккупации, когда было принято решение о закрытии морских портов. Судно же в обход санкций во избежание уголовной ответственности работало в Крыму. В том числе там применяли определенные меры конспирации,

– рассказал сотрудник главного управления СБУ в АРК Крым.

В соответствии с нормами Международной морской организации, каждое судно должно постоянно передавать сигнал АИС – автоматической идентификационной системы. Но основная задача теневых судов – умело заметать следы.

Во время захода судна в Крым экипаж судна по указанию судовладельца предварительно выключал систему идентификации. Это делали для того, чтобы его невозможно было отследить ни онлайн, ни после того.

Но это далеко не единственный способ спрятаться в тень. Судна меняют владельцев, маскируют технические данные и пытаются скрыть реальную историю заходов в порты. Впрочем, как говорят правоохранители, такие действия – сознательное нарушение закона, которое в конце концов имеет последствия.

"Мы видим, что это судно уже в течение 5 лет не менее 4 раз меняло название, владельцев и флаги государств. Структура собственности также является нетипичной. Ведь были обнаружены всевозможные оффшорные фирмы и фирмы с признаками фиктивности в структуре его владельцев. Все эти признаки указывают нам, что это судно причастно к теневому флоту России", – отметил сотрудник главного управления СБУ в АРК Крым.

Кому принадлежит это судно?

Оперативный сотрудник Морской охраны ГПСУ рассказал, что и владельцы судна, и моряки прекрасно знают, что нарушают украинское законодательство. Они всячески пытаются это скрыть через смену владельцев судна, специальной информации на соответствующих ресурсах. Когда же они заходили в украинские порты, то явно не рассчитывали, что их арестуют.

Расследование показало, что судно имеет токсичное прошлое. Оно было частью российской военной машины, которая в 2014 году начала открытую агрессию против Украины, аннексировав украинский Крым.

Судно принадлежит россиянину / Скриншот с видео

Как оказалось, судно до полномасштабного вторжения принадлежало российскому бизнесмену и экс-чиновнику. Его логистические компании были причастны к переброске российской группировки войск в Крым еще в 2014 году. На это лицо наложены санкции СНБО. Сейчас правоохранители изучают все вещественные доказательства, которые изъяли с судна.

Наличие флага того или иного государства не обязывает судовладельца россиянина иметь регистрацию судна именно в России. Они регистрируются в третьих странах, под фиктивными документами, под оффшорными фирмами. Все это делается для того, чтобы избежать ответственности за возможные нарушения в том числе международного законодательства,

– отметил сотрудник главного управления СБУ в АРК Крым.

Что будет дальше с судном?

Экипаж задержанного судна сейчас находится на борту. Это 17 человек: 16 из них – граждане Сирии, еще 1 – гражданин Ливана. Они сейчас поддерживают живучесть судна, чтобы не допустить аварий и техногенных катастроф. Россиянину-капитану судна, который руководил им в Крыму, заочно сообщили о подозрении.

Дальнейшую судьбу задержанных судов решает АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Судна выставляют на продажу или передают в управление частным компаниям.

Задерживать "морских призраков" украинским правоохранителям приходится не впервые. Украина противостоит этим схемам еще с 2014 года – с момента аннексии Крыма, когда Россия вместе с полуостровом оккупировала украинские порты в Севастополе, Феодосии и Керчи, начав системную кражу аграрной и промышленной продукции.

"Начиная с аннексии Крыма Морская охрана ГПСУ проводит мероприятия по установлению судов, которые нарушают порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины. Таким образом было установлено указанное судно. Такие суда используются оккупантами для незаконного вывоза с территории Украины украинского зерна и другого имущества принадлежащего украинскому народу. Во взаимодействии с подразделениями СБУ осуществляется постоянное документирование преступной деятельности, для проведения которой используются суда так называемого теневого флота", – рассказал оперативный сотрудник Морской охраны.

С начала полномасштабного вторжения это уже третье такое судно, которое арестовала Украина. Теневой флот России – весомый элемент войны против нашей страны. А еще это сотни устаревших танкеров, которые экспортируют нефть в обход международных санкций. И в результате – кормят военно-промышленный комплекс. Осознавая эту угрозу, украинские военные действуют решительно. Более того – далеко за пределами собственных берегов.