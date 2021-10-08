Контрабандисты жгли ящики сигарет, когда их накрыли пограничники: курьезное видео
Источник:Госпогранслужба
"Огненное шоу" устроили жители Черновицкой области на частной территории. Таким образом уничтожали доказательства контрабанды.
Где все происходило
Пограничники Черновицкого отряда нашли место, где хранили сигареты. Оттуда злоумышленники их незаконно передавали в Румынию.
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Этим местом оказалась территория жителя Вижницкого района. Туда правоохранители могли попасть только при наличии соответствующей санкции уполномоченных органов.
Когда нарушители закона увидели у забора бойцов отряда "ДОЗОР" – началось "шоу".
Жгли, чтобы избежать ответственности
Люди сразу же развели костер и сносили туда ящики с сигаретами. Всем действом руководил один человек. Сам он лишь время от времени подливал в костер горючую жидкость. Вероятнее всего, это был бензин.
"Палимо дзиґарі", – так сказал один из поджигателей, разговаривая по телефону.
Люди сжигали сигареты: смотрите видео
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