Проект "Контракт 18 –24" распространился на Нацгвардию и Госпогранслужбу

Отныне служить по "Контракту 18 –24" можно не только в Вооруженных Силах Украины, но и в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины. Границы экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе расширили по решению правительства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что изменилось в проекте "Контракт 18 – 24"

Контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые станут на службу в Нацгвардии или Госпогранслужбе смогут получить единовременную выплату 1 миллион гривен. Поэтому, право на денежное вознаграждение будут иметь воины ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения. Право на нее имеют военные рядового, сержантского и старшинского состава, которые начали служить до 25 лет во время действия военного положения.

Также правительство установило, что получить денежное обеспечение в 1 миллион гривен могут контрактники, которые отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев и те, кто принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или на территории государства-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба самостоятельно будут утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые подписывают контракт. А для более быстрого начала службы для будущих военных упростили прохождение медосмотра, в частности процедуру обследования у врача-психиатра.

Проект "Контракт 18 – 24" заработал в 2025 году. Молодежь присоединилась к проекту и присоединилась с его помощью к службе. Добровольцы подписывают контракт на 1 год и в течение этого времени получают финансовые выплаты и социальный пакет.

Первые 200 000 гривен контрактник получает сначала, 300 000 гривен – после завершения БЗВП и профессиональной подготовки. А если он дослужит до конца контракта, то получит и последнюю выплату в сумме 500 000 гривен.