Добровольцы из Донецкой области рассказали о своем опыте и мотивах службы по "Контракту 18 – 24"
- "Контракт 18 – 24" позволяет украинцам до 25 лет добровольно вступать в армию, выбирая подразделение и специальность.
- Рекрутеры акцентируют внимание на убеждении и условиях службы, привлекая добровольцев на различные военные специальности.
Украинцы до 25 лет добровольно могут присоединиться к армии по программе "Контракт 18 – 24". Она предусматривает, что бойцы выбирают подразделение и специальность, проходят подготовку и служат определенный срок.
Те, кто присоединились, свои решения объясняют ответственностью и нежеланием оставаться в стороне от войны. О молодежи и рекрутинге в 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы рассказал Медиацентр Сухопутных войск.
Как молодые бойцы отзываются о службе?
Как рассказали в Сухопутных войсках, еще за несколько дней до службы в рядах ВСУ один из военных Владимир работал заведующим складом на "Седьмом километре" в Одессе. Теперь он боец разведывательной роты 54-й ОМБр. Решение подписать контракт парень принял вместе с семьей. Говорит, что у него служили и отец, и дедушка.
Контракт военный подписал по программе "18 – 24", которая предусматривает службу сроком на 1 – 2 года.
Через несколько дней Владимир должен отправиться на базовую военную подготовку. В общем новобранцев ждут 2 – 3 месяца общего обучения и еще столько же профессиональной подготовки, рассказали в армии.
Отмечается, что эта инициатива Минобороны предусматривает добровольную службу с денежным обеспечением до одного миллиона гривен и льготную ипотеку. Кроме того, добровольцы имеют право самостоятельно выбрать подразделение. После завершения контракта – год отсрочки от мобилизации.
Вместе с Владимиром службу начали его сверстники из разных регионов Украины – от Днепра до Львовщины. Один из них, разведчик с позывным "Движ", признался, что решил идти в армию не только из-за условий программы.
Решил подписать контракт, потому что совесть уже не позволяла видеть как оккупанты убивают наших людей,
– сказал "Движ".
В то же время он признал, что не все знакомые и родные сразу разделили его позицию.
Рекрутер бригады Александр Черный рассказал, что привлекать добровольцев непросто. Он пытается акцентировать на убеждении, интернет-рекрутинга и условиях службы. По его словам, сейчас кандидаты могут выбрать желаемую должность. Чаще всего, по данным рекрутера, обращаются те, кто хотят стать снайперами, пулеметчиками или операторами БпЛА.
К тому же, добавил Александр Черный, после отбора новых бойцов сопровождают на всех этапах, начиная от ВЛК.
Начальница отделения рекрутинга 54-й ОМБр Алина Карташева отметила, что бригада уже несколько лет удерживает свой участок фронта без потерь позиций.
В бригаде также добавили, что в будущем новобранцев научат, как корректировать огонь артиллерии и сохранить жизнь собратьев. Однако пока запланированы месяцы обучения, подготовки и слаживания, резюмировали в Медиацентре.
Президент Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще 90 дней – с 3 февраля до 4 мая 2026 года.
Кстати, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать на общих условиях. Решение принимают с учетом состояния здоровья, специальности и потребностей ВСУ.
В то же время отмечалось, что военнообязанных такого возраста обычно не отправляют на передовую.