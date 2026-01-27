Добровольцы из Донецкой области рассказали о своем опыте и мотивах службы по "Контракту 18 – 24"

Украинцы до 25 лет добровольно могут присоединиться к армии по программе "Контракт 18 – 24". Она предусматривает, что бойцы выбирают подразделение и специальность, проходят подготовку и служат определенный срок.

Те, кто присоединились, свои решения объясняют ответственностью и нежеланием оставаться в стороне от войны. О молодежи и рекрутинге в 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы рассказал Медиацентр Сухопутных войск.

Как молодые бойцы отзываются о службе?

Как рассказали в Сухопутных войсках, еще за несколько дней до службы в рядах ВСУ один из военных Владимир работал заведующим складом на "Седьмом километре" в Одессе. Теперь он боец разведывательной роты 54-й ОМБр. Решение подписать контракт парень принял вместе с семьей. Говорит, что у него служили и отец, и дедушка.

Контракт военный подписал по программе "18 – 24", которая предусматривает службу сроком на 1 – 2 года.

Через несколько дней Владимир должен отправиться на базовую военную подготовку. В общем новобранцев ждут 2 – 3 месяца общего обучения и еще столько же профессиональной подготовки, рассказали в армии.

Отмечается, что эта инициатива Минобороны предусматривает добровольную службу с денежным обеспечением до одного миллиона гривен и льготную ипотеку. Кроме того, добровольцы имеют право самостоятельно выбрать подразделение. После завершения контракта – год отсрочки от мобилизации.

Вместе с Владимиром службу начали его сверстники из разных регионов Украины – от Днепра до Львовщины. Один из них, разведчик с позывным "Движ", признался, что решил идти в армию не только из-за условий программы.

Решил подписать контракт, потому что совесть уже не позволяла видеть как оккупанты убивают наших людей,

– сказал "Движ".

В то же время он признал, что не все знакомые и родные сразу разделили его позицию.

Рекрутер бригады Александр Черный рассказал, что привлекать добровольцев непросто. Он пытается акцентировать на убеждении, интернет-рекрутинга и условиях службы. По его словам, сейчас кандидаты могут выбрать желаемую должность. Чаще всего, по данным рекрутера, обращаются те, кто хотят стать снайперами, пулеметчиками или операторами БпЛА.

К тому же, добавил Александр Черный, после отбора новых бойцов сопровождают на всех этапах, начиная от ВЛК.

Начальница отделения рекрутинга 54-й ОМБр Алина Карташева отметила, что бригада уже несколько лет удерживает свой участок фронта без потерь позиций.

В бригаде также добавили, что в будущем новобранцев научат, как корректировать огонь артиллерии и сохранить жизнь собратьев. Однако пока запланированы месяцы обучения, подготовки и слаживания, резюмировали в Медиацентре.

