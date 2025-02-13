Исключительно боевые: в Минобороны назвали должности, которые смогут занимать контрактники 18 – 24 лет

Годовой контракт для добровольцев от 18 до 24 лет предусматривает исключительно боевые должности. Их перечень четко определен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Какие должности предусматривает контракт для добровольцев 18 – 24 лет

Представитель Минобороны отметил, что речь идет о четко определенных должностях.

Это должности боевые, должности, которые предусматривают риск. Это должности стрелка, старшего стрелка, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик,

– отметил Дмитрий Лазуткин.

Подчеркнул, военнослужащие, которые подпишут специальный контракт, будут достойно подготовлены. Речь идет о 45 днях базовой подготовки, 14 дней профессиональной (возможно и больше, в зависимости от того, какую должность будет занимать доброволец). Кроме того, 14 дней адаптации в бригаде.

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Обратите внимание! Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.