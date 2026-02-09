Годовая отсрочка для защитников 18 – 24 лет: Верховная Рада готовит законопроект

Военные в возрасте от 18 до 24 лет, которые отслужили по контракту, могут получить гарантированную годовую отсрочку от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Radio NV".

Смотрите также Кому из украинцев продлят автоматически отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны

Получат ли защитники 18 – 24 летнюю отсрочку?

По словам нардепа, после 11 февраля не должно возникнуть препятствий для принятия соответствующего законопроекта. Документ, говорит, был подготовлен давно, однако его рассмотрение откладывали из-за политических факторов и искажения отдельных положений.

Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И молодые люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны,

– сказал Вениславский.

Напомним, ранее тему отсрочек для военных 18 – 24 лет поднимал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отмечал, что сейчас контрактников этой военной категории могут повторно призвать после полной демобилизации.

Что известно о "Контракт 18 – 24"?