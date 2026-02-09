Годовая отсрочка для защитников 18 – 24 лет: Верховная Рада готовит законопроект
- Военные 18 – 24 лет, отслужившие по контракту, могут получить годовую отсрочку от повторной мобилизации по новому законопроекту.
- Нардеп Вениславский заявил, что законопроект планируют принять на ближайшем пленарном заседании, несмотря на предыдущие политические препятствия.
Военные в возрасте от 18 до 24 лет, которые отслужили по контракту, могут получить гарантированную годовую отсрочку от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.
Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Radio NV".
Получат ли защитники 18 – 24 летнюю отсрочку?
По словам нардепа, после 11 февраля не должно возникнуть препятствий для принятия соответствующего законопроекта. Документ, говорит, был подготовлен давно, однако его рассмотрение откладывали из-за политических факторов и искажения отдельных положений.
Я думаю, что на этом пленарном заседании мы его примем. И молодые люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны,
– сказал Вениславский.
Напомним, ранее тему отсрочек для военных 18 – 24 лет поднимал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отмечал, что сейчас контрактников этой военной категории могут повторно призвать после полной демобилизации.
Что известно о "Контракт 18 – 24"?
Создание специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет состоялось в феврале 2025 года. Тогда по поручению Владимира Зеленского Минобороны запустило программу, согласно которой мужчины в возрасте от 18 до 24 лет могли присоединиться к армии на один год.
Участники программы получают 1 миллион гривен вознаграждения: 200 тысяч выплачивают сразу, остальные – в течение службы. Контракт также предусматривает социальные гарантии – возможность получить "нулевую" ипотеку, обучение за счет государства и бесплатное медицинское обеспечение.
В июле 2025 года правительство расширило программу 18 – 24 для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Срок службы там составляет 2 года.