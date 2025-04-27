Желающих много: как присоединиться к морской пехоте в рамках контракта "18 – 24"
- По контракту "18 – 24" можно присоединиться в 38-ю бригаду морской пехоты.
- Процесс отбора включает собеседование, психологические тесты, медкомиссию и 4-месячную базовую подготовку.
- 38-я бригада ищет специалистов на различные должности, в частности стрелка, снайпера и разведчика.
Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет имеют возможность подписать однолетний контракт с ВСУ и получить ряд льгот. Недавно количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по этому проекту, было увеличено с 16 до 24. Среди них, в частности, и знаменитая 38-я отдельная бригада морской пехоты.
В эфире телемарафона рекрутер 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Владислав Ухваткин рассказал, как молодежь может присоединиться к ее рядам в рамках контракта "18 – 24", передает 24 Канал.
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Отбор очень серьезный
По словам рекрутера, заявок от желающих стать морскими пехотинцами поступает много. Чтобы присоединиться к бригаде, кандидаты сначала должны пройти собеседование с рекрутером, психологические тесты и медкомиссию. Уже после этого начинается базовая подготовка, которая длится до 4 месяцев. Подготовка охватывает физические нагрузки, морально-психологическую устойчивость, командную слаженность.
Ухваткин заметил, что хотя бригада нуждается в новых кадрах, к отбору подходят очень серьезно. Бывает, что человек имеет большую мотивацию, но не соответствует физическим и возрастным критериям. Ему не отказывают, а предлагают альтернативу – другую должность или контракт на три года.
Сейчас 38-я бригада нуждается в специалистах на такие должности:
- стрелок,
- стрелок-санитар,
- гранатометчик,
- помощник гранатометчика,
- снайпер,
- разведчик.