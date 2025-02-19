Есть шесть бригад, которые будут принимать 18 – 24-летних добровольцев, – Минобороны

Многие скептически восприняли контракты для 18 – 24-летних мужчин. Однако спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что они станут важным усилением для украинской армии, особенно в рамках ротации в действующих подразделениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лазуткина в эфире Radio NV.

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Что дает внедрение контрактов для 18 – 24-летних

Лазуткин объяснил, какую роль играют 18 – 24-летние добровольцы, которые будут подписывать контракт с ВСУ. Он также рассказал, что будет ожидать новобранцев.

Есть шесть бригад, которые сейчас будут принимать этих добровольцев, что подпишут контракт. Одна бригада - это пять-шесть тысяч человек. Мы можем понимать, что даже названные вами цифры могут серьезно помочь ротации внутри бригады, для тех, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения, потому что приходят люди, которые прошли качественную БЗВП,

– отметил спикер Минобороны.

Он пояснил, что базовая подготовка длится 45 дней, еще 14 – профессиональная. В то же время подготовка гранатометчиков, снайперов и медиков займет больше времени. Также будут еще 14 дней адаптации в бригаде, во время которых человек будет интегрироваться в коллектив и знакомиться со всеми.

"Эти люди интегрируются в шесть бригад, я думаю, это будет существенное усиление даже в тех пределах, которые вы озвучиваете. Мы ждем, что молодые здоровые люди, которые хотят служить, станут серьезной помощью в тех подразделениях, в которые попадут", – завил Лазуткин.

Он отметил, что не в его компетенции говорить о политической составляющей внедрения контрактов для 18 – 24-летних добровольцев.

Мы прекрасно понимаем, сейчас наше травмированное войной общество очень болезненно может воспринимать снижение мобилизационного возраста,

– подчеркнул спикер.

К слову, нардеп и член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко считает, что введение таких контрактов является реакцией на призывы международных партнеров по снижения мобилизационного возраста.

В то же время он подчеркнул, что возможность привлечения молодежи – значительный шаг для того, чтобы украинское войско реформировалось, а партнеры Украины увидели эту динамику.