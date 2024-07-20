На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе объяснили, что разные люди призывного возраста могут подписать контракт с ВСУ на разный период времени. Также возможен призыв добровольцев в части приоритетного и неприоритетного комплектования.
Военные объяснили, что контракт можно заключить на год, от 3 до 5 и на 5 лет. Кстати, Сырский внес изменения в курс подготовки для военных.
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На какое время можно подписать контракт
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что контракт можно подписать на:
- 1 год: кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет (во время действия военного положения, кроме офицерского состава); кандидаты с медицинским и/или психологическим образованием, которых принимают на военную службу по контракту на медицинские/психологические должности во время военного положения;
- 3 года: рядовой состав;
- 3 – 5 лет: сержантский и старшинский состав;
- 5 лет: офицерский состав;
- 10 лет: офицерский состав по специальностям летного состава авиации.
Что такое приоритетные воинские части
Приоритетные воинские части – это части, которые Генеральный штаб ВСУ определяет для ТЦК и СП и учебных воинских частей как такие, что являются приоритетными для комплектования личным составом,
– объяснили военные.
Они уточнили, что перечень приоритетных частей формируется в соответствии с насущными потребностями войск (сил) и решений руководства Вооруженных Сил Украины.
Узнать, является ли подразделение приоритетным кандидат может только после прохождения отбора и собеседования исключительно у представителя подразделения.
Призыв добровольцев в воинские части приоритетного комплектования происходит:
- гражданин Украины находит информацию о вакантных должностях в ВСУ на онлайн-платформах LobbyX, Robota.ua i Work.ua, через ТЦК и СП или через рекрутинговые центры;
- кандидат проходит собеседование в выбранной им воинской части;
- кандидат получает письменное согласие ("отношение") от командира воинской части приоритетного комплектования для призыва по мобилизации;
- кандидат обращается в ТЦК и СП;
- ТЦК и СП кандидат проходит предварительный профессионально-психологический отбор и ВЛК;
- кандидат проходит базовую военную подготовку в учебном центре;
- кандидат направляется для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, в соответствии с письменным согласием ("отношение").
В Генштабе рассказали, как происходит подписание контракта
Призываться в часть неприоритетного комплектования можно по схеме:
- гражданин Украины находит информацию о вакантных должностях в ВСУ на онлайн-платформах LobbyX, Ro- bota.ua i Work.ua, через ТЦК и СП или через рекрутинговые центры;
- кандидат проходит собеседование в воинской части;
- командир воинской части неприоритетного комплектования подает ходатайство в орган военного управления с обоснованием необходимости призыва новых кандидатов;
- соответствующие органы военного управления направляют списки кандидатов в Генеральный штаб ВСУ;
- Генеральный штаб согласовывает призыв в воинскую часть неприоритетного комплектования, в соответствии с ходатайством;
- кандидат получает письменное согласие ("отношение") от командира воинской части неприоритетного комплектования для призыва по мобилизации;
- кандидат обращается в ТЦК и СП;
- в ТЦК и СП кандидат проходит предварительный профессионально-психологический отбор и ВЛК;
- кандидат проходит базовую военную подготовку в учебном центре;
- кандидат направляется для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, в соответствии с письменным согласием ("отношение").