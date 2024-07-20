На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба

В Генштабе объяснили, что разные люди призывного возраста могут подписать контракт с ВСУ на разный период времени. Также возможен призыв добровольцев в части приоритетного и неприоритетного комплектования.

Военные объяснили, что контракт можно заключить на год, от 3 до 5 и на 5 лет. Кстати, Сырский внес изменения в курс подготовки для военных.

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На какое время можно подписать контракт

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что контракт можно подписать на:

1 год : кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет (во время действия военного положения, кроме офицерского состава); кандидаты с медицинским и/или психологическим образованием, которых принимают на военную службу по контракту на медицинские/психологические должности во время военного положения;

: кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет (во время действия военного положения, кроме офицерского состава); кандидаты с медицинским и/или психологическим образованием, которых принимают на военную службу по контракту на медицинские/психологические должности во время военного положения; 3 года : рядовой состав;

: рядовой состав; 3 – 5 лет : сержантский и старшинский состав;

: сержантский и старшинский состав; 5 лет : офицерский состав;

: офицерский состав; 10 лет: офицерский состав по специальностям летного состава авиации.

Что такое приоритетные воинские части

Приоритетные воинские части – это части, которые Генеральный штаб ВСУ определяет для ТЦК и СП и учебных воинских частей как такие, что являются приоритетными для комплектования личным составом,

– объяснили военные.

Они уточнили, что перечень приоритетных частей формируется в соответствии с насущными потребностями войск (сил) и решений руководства Вооруженных Сил Украины.

Узнать, является ли подразделение приоритетным кандидат может только после прохождения отбора и собеседования исключительно у представителя подразделения.

Призыв добровольцев в воинские части приоритетного комплектования происходит:

гражданин Украины находит информацию о вакантных должностях в ВСУ на онлайн-платформах LobbyX, Robota.ua i Work.ua, через ТЦК и СП или через рекрутинговые центры; кандидат проходит собеседование в выбранной им воинской части; кандидат получает письменное согласие ("отношение") от командира воинской части приоритетного комплектования для призыва по мобилизации; кандидат обращается в ТЦК и СП; ТЦК и СП кандидат проходит предварительный профессионально-психологический отбор и ВЛК; кандидат проходит базовую военную подготовку в учебном центре; кандидат направляется для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, в соответствии с письменным согласием ("отношение").

В Генштабе рассказали, как происходит подписание контракта

Призываться в часть неприоритетного комплектования можно по схеме: