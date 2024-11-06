Служба по контракту: что нужно знать кандидатам

Служба по контракту в армии дает возможность выбрать свою часть и определить свой путь в военной карьере. К тому же, служба по контракту имеет свои преимущества по сравнению с мобилизацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника сектора Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрея Лысенко в эфире телемарафона "Единые новости". Он также подчеркнул, чем отличается контрактная служба от мобилизации.

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Что делать, чтобы стать военным по контракту

По его словам, основное требование к кандидатам - быть добровольцем. Человек должен иметь желание служить, ведь именно это является ключевым фактором.

К тому же необходимо соответствовать определенным критериям: возраст от 18 до 60 лет, пригодность по состоянию здоровья, базовое среднее образование и пройти профессионально-психологический отбор.

Как отмечает полковник, служба по контракту имеет свои преимущества по сравнению с мобилизацией. Одним из главных является возможность выбора воинской части.

Кандидаты могут самостоятельно выбирать, в какую часть хотят попасть, учитывая собственные предпочтения или рекомендации близких.

Это значительно отличается от мобилизации, когда решение о назначении принимается без участия самого призывника.

Рекомендательное письмо: важно или нет

Лысенко признается, что даже при наличии рекомендательного письма от воинской части, которые приходят от людей, служащих или уже проходивших службу, ТЦК не всегда учитывает эти документы при наборе на контракт.

Однако, по его словам, если кандидат получил письмо от командира части и прошел все этапы подготовки, он гарантированно попадет в выбранную часть.

Как стать военным по контракту: пошаговая инструкция

Нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Состоится проверка данных кандидата во всех базах, а также проверка состояния здоровья и психологического отбора.

После этого кандидата направляют на прохождение военно-врачебной комиссии и профориентационного отбора. В зависимости от навыков и способностей, подбирается соответствующая должность и профессия.

После сбора необходимых справок, кандидату предоставляют рекомендательное письмо и его направляют в учебные центры для прохождения подготовки.

В то же время он обратил внимание на то, что делать женщине, которая решила пойти служить по контракту. В этом случае ее возможности определяются готовностью подписать контракт на определенную военную должность. К тому же, решение о приеме женщины на службу принимает командир части, исходя из ее готовности и потребностей воинской части.