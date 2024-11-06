Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар начальника сектору Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Лисенка в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він також підкреслив, чим відрізняється контрактна служба від мобілізації.

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Що робити, щоб стати військовим за контрактом

За його словами, основна вимога до кандидатів — бути добровольцем. Людина має мати бажання служити, адже саме це є ключовим фактором.

До того ж необхідно відповідати певним критеріям: вік від 18 до 60 років, придатність за станом здоров’я, базова середня освіта та пройти професійно-психологічний відбір.

Як зазначає полковник, служба за контрактом має свої переваги порівняно з мобілізацією. Однією з головних є можливість вибору військової частини.

Кандидати можуть самостійно обирати, до якої частини хочуть потрапити, враховуючи власні уподобання чи рекомендації близьких.

Це значно відрізняється від мобілізації, коли рішення про призначення приймається без участі самого призовника.

Рекомендаційний лист: важливий чи ні

Лисенко зізнається, що навіть за наявності рекомендаційного листа від військової частини, які приходять від людей, що служать чи вже проходили службу, ТЦК не завжди враховує ці документи при наборі на контракт.

Однак, за його словами, якщо кандидат отримав лист від командира частини та пройшов всі етапи підготовки, він гарантовано потрапить до обраної частини.

Як стати військовим за контрактом: покрокова інструкція

Потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відбудеться перевірка даних кандидата в усіх базах, а також перевірка стану здоров’я та психологічного відбору.

Після цього кандидата направляють на проходження військово-лікарської комісії та профорієнтаційного відбору. У залежності від навичок та здібностей, підбирається відповідна посада та професія.

Після збору необхідних довідок, кандидату надають рекомендаційний лист і його направляють до навчальних центрів для проходження підготовки.

Водночас він звернув увагу на те, що робити жінці, яка вирішила піти служити за контрактом. У цьому випадку її можливості визначаються готовністю підписати контракт на певну військову посаду. До того ж, рішення щодо прийому жінки на службу приймає командир частини, виходячи з її готовності та потреб військової частини.