Українських жінок поки що можуть мобілізувати лише за власною згодою, передає 24 Канал.

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Яких жінок можуть мобілізувати

На військовий облік обов'язково повинні стати всі жінки, що здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Проте жінки, що мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю та входять до затвердженого Міноборони списку спеціальностей, можуть стати на військовий облік у добровільному порядку.

Варто зазначити, що жінки, які стануть на військовий облік, необов'язково будуть мобілізовані. Наразі вони можуть почати служити лише за власним бажанням.

У мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом.

Проходження базової військової підготовки для жінок також не є обов'язковим. Проте вони можуть пройти її за власним бажанням, якщо придатні за станом здоров'я та досягнули віку від 18 до 25 років.

Жінки, що вже вступили на службу, можуть звільнитися з неї, у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.