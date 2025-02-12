В Минобороны ответили на главные вопросы по контракту для добровольцев в возрасте 18 – 24 года

Уже вскоре в Украине вступят в силу новые контракты с ВСУ для молодежи 18 –24 лет. Они подписываются на один год, после чего человек может уволиться или продолжить службу.

Добровольцы получат выплату 1 миллион гривен тремя частями. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил 24 Каналу, что при подписании человек получает 200 тысяч, 300 тысяч – после прохождения военной подготовки и 500 тысяч гривен – после завершения срока действия контракта, а также нулевой процент на кредитное жилье в рамках еОсели.

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"Кроме того, это возможность получения образования в высших учебных заведениях в рамках госзаказа. То есть человек отслужил год, может получить высшее образование и строить себе жизнь. Год его не могут после этого мобилизовать. Он может выезжать за границу, на учебу, на отдых, с любой другой целью. Это все предусмотрено этим постановлением", – отметил он.

Есть целый спектр льгот, которые человек получит как участник боевых действий. Ведь по контракту предусмотрено шесть месяцев выполнения боевых задач. Также стоит говорить о боевых должностях, на которые можно пойти по контракту, который сопровождается этими финансовыми условиями.

Мотивация для украинской молодежи

Дмитрий Лазуткин сообщил, что выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет, еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Условиями получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является их непосредственное участие в военных действиях в течение шести месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

Награда также будет выплачиваться в случае невыполнения условия по шестимесячному участию в боевых действиях в случае ранения или пребывания в плену. Порядок действий, все критерии, которые являются ключевыми для получения этого вознаграждения, будут объявлены позже.

Это также о справедливости. Потому что те люди, которые добровольцами пошли раньше в соответствующие возрастные категории, также будут иметь право на выплаты. Здесь не будет момента конфликта между теми людьми, которые пойдут сейчас, и теми, кто давно уже воюет,

– подчеркнул спикер.

В общем молодежь до 25 лет не мобилизуют. Они могут не служить. Для того, чтобы мотивировать их, введены такие контракты. Это стимул для того, чтобы провести этот контракт как экспериментальный проект для того, чтобы пополнить войско мотивированными людьми, которые будут поощрены финансами и льготами.