Луганщина или Запорожье: полковник ВСУ назвал оптимальное направление контрнаступления

Западные партнеры обещают, что до конца марта Украина получит тяжелые танки. Так, ВСУ могут сразу пойти в контрнаступление.

Оптимальный вариант – выход на Азовское побережье. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Если бы уже сейчас у нас была техника, которую нам обещают в марте, можно было бы выходить из-под Угледара на плечах отступающих российских войск, идти в Волноваху, а дальше двигаться на Тельманово, а затем – на Новоазовск или сразу на Мариуполь, в зависимости от задач.

Выход на Азовское побережье – в этом интрига перед российским командованием. Как это сделать? Есть десяток вариантов, на 100% гарантирующих успех украинским войскам.

Мы будем заходить в Крым. Хоть из-под Херсона или Новой Каховки на Армянск, из-под Орехового через Токмак на Мелитополь, из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск, из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь. И даже выход из Сватового на Луганск может быть продолжен на Сорокино и Таганрог,

– объяснил военный эксперт.

Возможен выход в любую точку Азовского побережья. Основная задача – перерезать сухопутный коридор. "Интригу мы оставим на усмотрение нашего Главкома", – подытожил Свитан.

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