Россияне обстреливают по графику: украинские воины рассказали о кровавых боях за Дементиевку

ВСУ освободили Дементиевку на севере Харьковской области еще в мае, однако в течение последнего месяца это село обстреливали оккупанты. Сейчас Дементиевка полностью разбита, там нет ни одного уцелевшего дома. Бои за это село были очень кровавые, потерь среди наших военных много.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она говорит, что село обстреливали, потому что для военных оно имеет большое значение – потому что Дементиевка расположена на повышении, оттуда легче контролировать другие участки.

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Украинские воины рассказали о кровавых боях за Дементиевку

Журналистка признается, что наши военные стояли там до смерти. Сейчас началась работа по эвакуации их тел. И просят работать там именно нацгвардейцы и другие военные, которые и защищали эту местность. Они хотят вернуть своих побратимов домой, – отметила Черненко.

Там часто обстреливали позиции наших военных. Еще раньше оттуда вывезли много раненых военных. Защитники говорят, что некоторые из наших бойцов там попали в плен.

Один боец напоминает, что плотность обстрела была с перерывом максимум в 20 минут.

Обстреливали враги каждый день, но по определенному графику начиналось с 6:30, сначала была ствольная артиллерия, а потом уже были прицельные обстрелы из СПГ. Огневых средств у россиян было множество, сюда все прилетало, что можно, били даже из танков,

– признается военный "Кум".

Из Дементиевки уже эвакуировали более 20 тел военнослужащих. По подсчетам, там могут быть еще около 10 человек.



Военные эвакуируют тела погибших воинов из Дементиевки / Фото Анны Черненко

Журналистка подытожила, что защита Дементиевки обошлась дорого, но врагу ее не отдали, и дальше освободили весь Дергачевский район до самой границы. "Спасибо всем военным, которые положили свое здоровье и жизнь за эту территорию", – добавила она.

В целом Дементиевка – это маленькое село, там было около 40 – 50 домов, но сейчас ни одного уцелевшего. По ее словам, там почти нет людей, журналистка никого не встретила. Кроме того, эта территория сильно заминирована.

Как выглядит Дементиевка сейчас / Фото Анны Черненко, 24 канал



Напомним, что Дементиевку удалось освободить в результате наступления украинских войск еще 18 мая. Уже в сентябре ВСУ освободили крупные города в области – Балаклею и Купянск.

В целом Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров Харьковской области. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.

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