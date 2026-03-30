ВСУ перехватили инициативу и контратакуют: эксперты указали причины успеха и чего ждать дальше

ВСУ удалось перехватить инициативу на фронте и кое-где провести тактические контрнаступательные действия. Впрочем весенне-летняя кампания россиян только начинается, поэтому вскоре еще может усилиться.

В частности, итог первых недель весенне-летней наступательной кампании россиян сделал ISW. Военные эксперты и военнослужащие эксклюзивно для 24 Канала разобрали ситуацию на фронте и сделали прогноз того, какими будут боевые действия в ближайшее время.

К теме Россия начинает весеннее наступление, ВСУ сорвали штурм Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Почему у россиян иссяк наступательный импульс?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал, что у россиян были проблемы с накоплением резервов на фронте, поскольку количество их потерь превышало количество пополнения. Поэтому, первый наступательный импульс оккупантов иссяк. А еще ВСУ в течение предыдущих месяцев находились в режиме активной обороны и проводили контратаки.

Это было на севере Гуляйполя, возле Лимана, на Днепропетровщине. Это отвлекало средства подготовки россиян к этому наступлению. Поэтому, не все для них складывалось так, как они себе планировали. Это влияло и на время их подготовки, поскольку перед ними снова стояли дедлайны. Сейчас оккупанты вынуждены снова искать резервы или перегруппировываться на фронте, усиливая главные для себя направления и снимая войска со второстепенных,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Он продолжил, что очевидно это и происходит сейчас на фронте, поэтому российское наступление и замедлилось. Конечно, это благодаря и действиям ВСУ, которые активно противостоят и активно уничтожают живую силу врага. Кроме того, Силы обороны активизируются и на одном из самых сложных направлениях – Покровском. Там украинские войска не дают россиянам закрепиться и перебросить силы оттуда на другое направление.

Романенко ответил, почему у россиян иссяк наступательный импульс: смотрите видео

Как ВСУ удалось перехватить инициативу на фронте?

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заметил, что ВСУ проводят тактические контроперации на фронте. Даже уже 2 месяца как украинские войска перехватили инициативу, поскольку больше атакуют, чем обороняются. Как ни парадоксально, но поспособствовал этому фактически один телефонный звонок нового Министра обороны Украины Федорова к Илону Маску.

"Россиянам выключили незаконный Starlink. Это обвалило их систему управления и связи, и это позволило нам начать контрнаступательные действия. Впрочем за 2 месяца россияне восстановили систему связи, и сейчас она является такой, как была в 2023 году, до того, как они начали использовать Starlink. Впрочем свою инициативу на фронте ВСУ уже не отдали, поэтому, Starlink стал лишь толчком к началу проведения контрнаступательных операций", – отметил ветеран российско-украинской войны.

Россияне начали жаловаться на массовое отключение своих Starlink на фронте в начале февраля 2026 года. Из-за этого они получили кучу проблем с управлением войск на тактическом уровне.

По словам Дикого, контратаки ВСУ имеют пока тактический характер, потому что для стратегического не хватает людей. Силам обороны пока приходится выбирать, где проводить наступательные действия. Они начали в Запорожье, продолжили на Днепропетровщине. Впрочем украинское командование удачно воспользовалось и имеющейся ситуацией и образовало на фронте уникальные для военной истории человечества, так называемые kill-зоны.

Дикий объяснил, как ВСУ удалось перехватить инициативу на фронте: смотрите видео

Чего ждать от россиян на фронте в ближайшее время?

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что россияне проводят пополнение своих сил и восстановление боеспособности. Следует ожидать, что с восстановлением "зеленки" интенсивность вражеских атак резко вырастет. Начнутся благоприятные условия для инфильтрационных и атакующих действий. Впрочем ни о каком переломе речь не идет, потому что россияне не смогут применить больше сил, чем они имели ранее до того.

Украинская оборона сейчас сильнее и организованнее.

Эффективно налажено взаимодействие пехоты и дронов.

Эффективно отслеживаются kill-зоны.

Эффективно уничтожаются россияне еще на старте их движения.

Говорить о том, что у россиян получится что-то, что им не удалось в прошлом году, не приходится. Если бы они концентрировали где-то большие силы, тогда можно было бы об этом говорить. Однако этого нет. У них нет сейчас настолько безграничного ресурса. Наша разведка фиксирует, что они пытаются тянуть людей в армию, но это не те количества, которые дают им возможность надеяться на излом ситуации на фронте,

– подчеркнул представитель Группировки объединенных сил.

Он добавил, что на прошлой неделе оккупанты попытались провести механизированный штурм, с помощью 2 танков и 11 БТР. Все остальное было мототехникой. Год – два назад подобный штурм со стороны россиян был бы ни о чем, поскольку они имели больше техники и активнее ее применяли. Сейчас же это событие для них на фронте, поскольку в ВСУ увеличилось количество дронов на оптоволокне, и танк, увешанный РЭБ, все равно уничтожится.

Трегубов рассказал, чего ждать от россиян на фронте в ближайшее время: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новости