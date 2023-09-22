Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ВСУ активно пересаживают россиян из самоходных артиллерийских установок на прицепные.
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У оккупантов не так много самоходной артиллерии на хранении. А прицепную артиллерийскую установку легче подавить и уничтожить.
Она открыто расположена и менее маневрена, чем самоходная. Больше времени нужно находиться на огневой позиции,
– подчеркнул Жданов.
Также на эффективное уничтожение вражеского оружия оказывает влияние и увеличение количества беспилотников. Украинские аэроударные подразделения, которые формируют и снабжают дронами, делают свою работу вместе с артиллерией ВСУ. БПЛА корректируют ее наведение. А это повышает эффективность работы пушек. Или же украинские защитники применяют беспилотники как дроны-камикадзе.
"Они наравне с артиллерией уничтожают артиллерийские системы", – сказал военный эксперт.
Как ВСУ успешно уничтожают российскую артиллерию: смотрите видео
Потери врага: последнее
- Россия несет бешеные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки, 21 сентября, украинские защитники ликвидировали 480 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 274 950 солдат.
- Кроме того, в течение 21 сентября наши военные уничтожили 6 вражеских танков, 8 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем. Уменьшилось у россиян на 4 РСЗО, 8 БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще – на 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Уничтожили ВСУ 1 единицу российской спецтехники и сбили 38 крылатых ракет оккупантов.
- Захватчики уничтожают своих же военных. Так украинские армейцы зафиксировали на видео, как россияне добивали своих же "товарищей" из системы "Сонцепек".