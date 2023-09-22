Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ВСУ активно пересаживают россиян из самоходных артиллерийских установок на прицепные.

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У оккупантов не так много самоходной артиллерии на хранении. А прицепную артиллерийскую установку легче подавить и уничтожить.

Она открыто расположена и менее маневрена, чем самоходная. Больше времени нужно находиться на огневой позиции,

– подчеркнул Жданов.

Также на эффективное уничтожение вражеского оружия оказывает влияние и увеличение количества беспилотников. Украинские аэроударные подразделения, которые формируют и снабжают дронами, делают свою работу вместе с артиллерией ВСУ. БПЛА корректируют ее наведение. А это повышает эффективность работы пушек. Или же украинские защитники применяют беспилотники как дроны-камикадзе.

"Они наравне с артиллерией уничтожают артиллерийские системы", – сказал военный эксперт.

Как ВСУ успешно уничтожают российскую артиллерию: смотрите видео

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