Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що ЗСУ активно пересаджують росіян із самохідних артилерійських установок на причіпні.

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В окупантів не так багато самохідної артилерії на зберіганні. А причіпну артилерійську установку легше подавити та знищити.

Вона відкрито розташована й менш маневрова, ніж самохідна. Більше часу треба перебувати на вогневій позиції,

– наголосив Жданов.

Також на ефективне знищення ворожої зброї впливає і збільшення кількості безпілотників. Українські аероударні підрозділи, які формують та забезпечують дронами, роблять свою роботу разом з артилерією ЗСУ. БпЛА корегують її наведення. А це підвищує ефективність роботи гармат. Або ж українські захисники застосовують безпілотники як дрони-камікадзе.

"Вони на рівні з артилерією знищують артилерійські системи", – сказав військовий експерт.

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