Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що ЗСУ активно пересаджують росіян із самохідних артилерійських установок на причіпні.
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В окупантів не так багато самохідної артилерії на зберіганні. А причіпну артилерійську установку легше подавити та знищити.
Вона відкрито розташована й менш маневрова, ніж самохідна. Більше часу треба перебувати на вогневій позиції,
– наголосив Жданов.
Також на ефективне знищення ворожої зброї впливає і збільшення кількості безпілотників. Українські аероударні підрозділи, які формують та забезпечують дронами, роблять свою роботу разом з артилерією ЗСУ. БпЛА корегують її наведення. А це підвищує ефективність роботи гармат. Або ж українські захисники застосовують безпілотники як дрони-камікадзе.
"Вони на рівні з артилерією знищують артилерійські системи", – сказав військовий експерт.
Як ЗСУ успішно знищують російську артилерію: дивіться відео
Втрати ворога: останнє
- Росія зазнає шалених втрат на війні проти України. Лише за минулу добу, 21 вересня, українські захисники ліквідували 480 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни країна-агресорка втратила 274 950 солдатів.
- Окрім того, протягом 21 вересня, наші військові знищили 6 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин та 40 артилерійських систем. Поменшало у росіян на 4 РСЗВ, 8 БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще – на 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Знищили ЗСУ 1 одиницю російської спецтехніки та збили 38 крилатих ракет окупантів.
- Загарбники знищують своїх же військових. Так українські армійці зафіксували на відео, як росіяни добивали своїх же "товаришів" із системи "Сонцепьок".