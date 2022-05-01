Контрдиверсионная операция в Одесской области дает результаты: поймали людей, которые сотрудничали с врагом

Правоохранители продолжают задерживать людей, идущих на сотрудничество с врагом. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о результатах контрдиверсионной операции в области.

Диверсанты корректируют огонь противника и сообщают о перемещении украинских защитников. Поэтому следует обязательно уведомлять полицию или СБУ о подозрительных людях.

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Контрдиверсионная операция в Одесской области дает результаты

Братчук отметил, что контрдиверсионная работа, которую усиленно проводят в Одесской области, уже дает свои результаты.

И об этом сообщим в ближайшее время. О тех людях, которые идут на сотрудничество с врагом за копейки. Однако таким образом они продают каждого из нас, в том числе своих детей, своих родных и близких,

– добавил спикер ОВА.

Он поблагодарил всех, кто понимает, зачем в Одессе продлили комендантский час.

"Сегодня нам нужно это сделать, потому что враг – циничный подлый и жестокий. И эта вероятность нанесения ракетных ударов, к сожалению, остается очень высокой", – отметил Братчук.

Он попросил одесситов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщать правоохранителям о подозрительных людях или предметах, ведь это может сохранить жизнь многим.

Смотрите обращение представителя Одесской ОВА:

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