Контрдиверсионная операция в Одесской области дает результаты: поймали людей, которые сотрудничали с врагом
Источник:телеграм Сергея Братчука
Правоохранители продолжают задерживать людей, идущих на сотрудничество с врагом. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о результатах контрдиверсионной операции в области.
Диверсанты корректируют огонь противника и сообщают о перемещении украинских защитников. Поэтому следует обязательно уведомлять полицию или СБУ о подозрительных людях.
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Контрдиверсионная операция в Одесской области дает результаты
Братчук отметил, что контрдиверсионная работа, которую усиленно проводят в Одесской области, уже дает свои результаты.
И об этом сообщим в ближайшее время. О тех людях, которые идут на сотрудничество с врагом за копейки. Однако таким образом они продают каждого из нас, в том числе своих детей, своих родных и близких,
– добавил спикер ОВА.
Он поблагодарил всех, кто понимает, зачем в Одессе продлили комендантский час.
"Сегодня нам нужно это сделать, потому что враг – циничный подлый и жестокий. И эта вероятность нанесения ракетных ударов, к сожалению, остается очень высокой", – отметил Братчук.
Он попросил одесситов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщать правоохранителям о подозрительных людях или предметах, ведь это может сохранить жизнь многим.
Смотрите обращение представителя Одесской ОВА:
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Обстрелы в Одесской области: коротко
- Российские оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. В городе началась немедленная спасательная операция, ведь в результате бомбежки были пострадавшие.
- 2 вражеские ракеты, выпущенные из Каспийского моря, уничтожили инфраструктурные объекты. Кроме этого, россияне в канун Пасхи обстреляли жилой дом.
- В результате этого обстрела погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Еще 10 гражданских получили ранения и попали в больницу.
- В память о погибших, в разрушенный дом сразу начали нести цветы и игрушки.
- В России же заявили, что успешно уничтожили военный объект. Мэр города Геннадий Труханов снял красноречивое видео на фоне разрушенной многоэтажки.
- В свою очередь, 30 апреля враги повредили взлетную полосу главного аэропорта Одесщины. Теперь ее невозможно использовать по назначению.
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