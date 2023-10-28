Слобожанское контрнаступление: в ВСУ объяснили, почему не удалось воплотить планы дойти до Сватово

В начале сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление в Харьковской области. В течение месяца наши защитники уволили около 12 тысяч квадратных километров.

В документальном фильме "Год. Харьковщина" журналист Дмитрий Комаров поинтересовался у ВСУ, почему контрнаступление остановилось и Силам обороны не удалось дойти до Сватово. Ведь во время Слобожанской операции до Сватово оставалось всего несколько километров.

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Что остановило ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области

Слобожанское контрнаступление стало началом деоккупации сотен населенных пунктов. Только с первого дня операции 6 сентября и до 9 сентября было уволено около 6 тысяч квадратных километров. Силы обороны продолжали наступательные операции до 2 октября 2022 года, а затем остановились.

В ВСУ объясняют, что остановили большое контрнаступление несколько факторов. Так, командир 92-й отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко рассказал, что военные планировали двигаться дальше, ведь была задача двигаться в направлении населенного пункта Сватово. ВСУ не дошли до города в Луганской области около 12 километров. По словам Федосенко, помешали разрушенные мосты.

Не дошли мы 12 километров до Сватово. Мы вышли на берег реки Оскол. Если бы были мосты, мы бы пошли дальше, но почти все переправы были взорваны. Поэтому, пока мы переправились, враг на берегу уже построил линию обороны – зарылся, подтянул артиллерию и резервы. На этом мы остановились,

– рассказал Федосенко.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что еще одним фактором, который остановил контрнаступление, стала погода и потери среди военных.

"Наверное, наиболее драматичные и волнующие моменты были, когда мы видели перед собой Кременную, Сватово. Но мы уже не могли двигаться вперед, хотя противника там было минимум. У нас банально не было резервов, техника выходила из строя. К сожалению, мы несли потери среди наших военнослужащих. И начались дожди – это главная проблема, которая нас остановила. Дороги буквально превратились в сплошную грязь и колесная техника вся встала. Все, что мы могли сделать этой группировкой, мы сделали. Все и даже больше", – подчеркнул Сырский.

Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский подчеркнул, что ВСУ намеревались продвигаться дальше и продолжать контрнаступление. Впрочем, все вышеупомянутые обстоятельства в комплексе помешали нашим военным.

Вместе с тем Сырский подчеркнул, что Слобожанское контрнаступление значительно подняло морально-психологическое состояние личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что освобождение тысяч квадратных километров в сентябре 2022 года дало мощный толчок и стимул для дальнейших побед.

Какая ситуация на Харьковщине сейчас