Наступлений, как в 2022 году больше не будет, – боец ВСУ

Наступательные действия Украины больше не будут иметь вид быстрых и масштабных операций, как в 2022 году. На фронте формируется другая логика войны, где ключевую роль играют истощение, маневр и постепенное вытеснение противника.

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала объяснил, почему повторения Херсонской или Харьковской операций уже не стоит ожидать. По его словам, нынешняя ситуация на фронте открывает другие возможности, но они требуют времени и совсем другого подхода.

Почему масштабных контрнаступлений, как в 2022 году, больше не будет?

Сазонов объяснил, что формат войны изменился и быстрых прорывов вроде Херсонской или Харьковской операций ожидать не стоит. По его словам, сейчас и Украина, и Россия действуют вдоль более стабильной линии фронта, без резких маневров крупными группировками. Ключевое отличие в том, что противник не имеет подготовленных стратегических резервов и вынужден воевать почти без паузы.

Повторения 2022 года не будет. Не будет быстрых наступлений, видимо, ни у нас, ни у врага,

– объяснил он.

Россия сейчас не имеет больших резервных группировок, которые ждали бы подходящего момента для масштабного наступления.

У России нет группировки в 200 тысяч, которая стоит и ждет весны. Они воюют почти с колес,

– подчеркнул военнослужащий.

По его словам, оккупанты вынуждены бросать подразделения в бой почти сразу после формирования, часто без полноценной подготовки. Именно это ограничивает их возможности для резких и глубоких прорывов.

Украина может продвигаться без быстрых прорывов

Потенциальные контрнаступательные действия Украины в 2026 году, о которых говорили в публичном пространстве, скорее будут выглядеть как серия локальных маневров. Ключевая логика в том, что Россия не имеет готового стратегического резерва, а потому вынуждена перебрасывать подразделения с одних направлений на другие.

Эти резервы они могут взять только с других направлений. Волчанск, Купянск, Харьковщина, Херсонщина,

– объяснил он.

Сазонов отметил, что в таких условиях у Украины появляется выбор. Можно также перебрасывать свои силы на угрожающий участок, а можно использовать момент и давить там, где противник сам себя ослабил.

По его мнению, именно так могут возникать возможности для продвижений, но они не будут похожими на наступления 2022 года.

Или мы тоже перебрасываем на Славянск или на Гуляйполе, или мы контрнаступаем, потому что они ослабили себя там. Такое возможно,

– подчеркнул военнослужащий.

По его словам, именно такая тактика может давать постепенное расширение контролируемой зоны поражения и создавать условия, когда оккупанты не могут безопасно удерживать передовые рубежи.

Это не резкий рейд. Это постепенное оттеснение врага, тяжелая, медленная работа,

– подытожил он.

Такой подход, по словам Сазонова, требует времени и системности, а результат измеряется не быстрыми километрами, а постепенным расширением пространства, где противнику сложно удерживаться.

