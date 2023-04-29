"Контрнаступление будет": Зеленский призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию

Украинская армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии. Такая поддержка необходима для предстоящего контрнаступления ВСУ.

В помощи безопасности Украины не может быть никаких табу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии. 24 Канал.

Кстати говоря Подготовка к контрнаступлению завершается: Резников сказал, чего ждет Украина

Украина готовится к контрнаступлению

Зеленский рассказал коллегам о ситуации на поле боя и очертил перспективы. Он объяснил, что каждое искусственное ограничение военной помощи – это очередная возможность для террора России. Совершенно справедливо предоставить нашим воинам все, что нужно для защиты. Это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники.

Журналисты спросили президента о подготовке к контрнаступлению. Он лаконично ответил, что "контрнаступление будет".

Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду.

– напомнил Зеленский.

Промедление – это новые жертвы

Секретарь СНБО Алексей Данилов к этой теме добавил, что промедление с решениями о поставке Украине боевой современной авиации – оттягивание окончания войны и российского поражения. Это приводит к гибели мирных людей, среди которых – дети.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал в твиттере фото разрушенного дома в Умани. Он отметил, чтобы Россия не повторила этого в мире, Украина должна получить много оружия. Кроме того, чиновник призвал усилить санкции и, наконец, начать выгонять россиян из международных организаций.