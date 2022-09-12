Бегство коллаборантов из Харьковской области было массовым и имело свои особенности. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.

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Журналистка отметила, что по данным Харьковской ОВА, пособникам оккупантов объявили и вручили уже около 100 подозрений .

Кому заочно, кому очно. Они касались госизмены и коллаборационизма. Их количество увеличится... Было очень интересно наблюдать за российскими и пророссийскими Telegram-каналами, в которых говорилось, что делать людям, поддержавшим россию. Люди действительно понимают, что они совершили преступление и понимают, что наказание будет,

– объяснила Черненко.

По ее словам, во время контрнаступления ВСУ россияне и сторонники оккупантов сделали город Купянск местом, оттуда они готовились к бегству либо в россию (если их пускали), либо на все еще оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей.

"Это явление было массовым . В частности, ДБР сообщило о задержании "начальника оккупационной полиции Балаклеи". Он до полномасштабного вторжения возглавлял местное отделение полиции и пытался скрыться. Его задержали именно в Купянске", — рассказала корреспондентка.

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По ее мнению, вскоре ожидается открытие новых дел в отношении председателей населенных пунктов и тех, кто шел на сотрудничество, помогал оккупационной армии на разных уровнях: от логистического обеспечения, до сдачи проукраинских активистов, патриотов и эксвоенных.

"Дела только начинаются из-за открытия уголовных производств. Далее следствие и передача в суд", — резюмировала Черненко.

Ситуация в Харьковской области: что известно

Россия стремительно теряет личный состав и свою технику из-за наступления ВСУ в Харьковской области. Оккупанты пытаются как можно быстрее убежать, поэтому оставляют трофеи для украинских военных.

Украинские военные на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с россией. В американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение государству-оккупанту.

Днем 12 сентября российские военные в очередной раз мощно обстреляли Харьков. В результате удара в городе снова исчезли свет и вода.

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