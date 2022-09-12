Втеча колаборантів з Харківщини була масовою й мала свої особливості. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.
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Журналістка зазначила, що за даними Харківської ОВА, пособникам окупантів оголосили й вручили вже близько 100 підозр.
Комусь заочно, комусь очно. Вони стосувалися держзради й колабораціонізму. Їхня кількість збільшиться... Було дуже цікаво спостерігати за російськими та проросійськими Telegram-каналами, в яких йшлося про те, що робити людям, які підтримали росію. Люди справді розуміють, що вони вчинили злочин й вони розуміють, що покарання буде,
– пояснила Черненко.
За її словами, під час контрнаступу ЗСУ росіяни й прибічники окупантів зробили місто Куп'янськ місцем, звідти вони готувалися до втечі або ж до росії (якщо їх пускали), або ж на все ще окуповану територію Луганщини та Донеччини.
"Це явище було масовим. Зокрема, ДБР повідомило про затримання "начальника окупаційної поліції Балаклії". Він до повномасштабного вторгнення очолював місцевий відділок поліції й намагався втекти. Його затримали саме у Куп'янську", – розповіла кореспондентка.
Як росіяни тікали з Харківщини: дивіться відео
На її думку, невдовзі очікується відкриття нових справ щодо голів населених пунктів і тих, хто йшов на співпрацю, допомагав окупаційній армії на різних рівнях: від логістичного забезпечення, до здачі проукраїнських активістів, патріотів та ексвійськових.
"Справи тільки розпочинаються через відкриття кримінальних проваджень. Далі слідство й передача до суду", – резюмувала Черненко.
Ситуація на Харківщині: що відомо
- росія стрімко втрачає особовий склад і свою техніку через наступ ЗСУ на Харківщині. Окупанти намагаються якнайшвидше втекти, тому залишають трофеї для українських військових.
- Українські військові на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з росією. В американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ завдали великої оперативної поразки державі-окупантці.
- російські військові вдень 12 вересня вкотре потужно обстріляли Харків. Унаслідок удару ворога у місті знову зникли світло та вода.
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