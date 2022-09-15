У них значительно сильнее армия: оккупанты в Харьковской области признают преимущество ВСУ

Украинские военные продолжают гнать врага с родной земли. Уже не раз мы слышали, что оккупанты признают всю силу и мощь нашего войска. И в этот раз это подтвердили те, кого выбили из Харьковской области.

Сотрудникам ГУР МО удалось перехватить очередной разговор между двумя оккупантами. Военные обсуждали ситуацию в Харьковской области, когда ВСУ начали эффективное контрнаступление.

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Враг признает мощь украинской армии

Судя по диалогу, разговор ведут двое военных. Один из них убеждает, что возле освобожденного Купянска вообще не стоит переживать. Мол, оккупантов туда столько стянули, что ВСУ просто не будут лезть. Он уверяет, что наши военные просто попытаются сделать все, чтобы враги сами отошли.

А вот его собеседник не был столь оптимистично настроен. Он в перехваченном разговоре заметил, что здесь в основном все пытаются отсидеться где-то в тылу. Мол, за это можно получить те же деньги, что и на линии столкновения.

Тем временем оккупант, прогнозировавший ситуацию возле Купянска, решил оценить силы ВСУ и армии россии. Мол, "вторая армия мира" сейчас становится несколько сильнее. Однако украинское войско, отметил он, стало "значительно сильнее".

Наше войско не только становится сильнее с каждым днем, но и ежедневно уничтожает много как самих оккупантов, так и их техники.

Скоро будет 54 тысячи ликвидированных врагов

С начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить 53 850 российских бойцов. Отметим, что билеты на "концерт кобзона" за минувшие сутки получили 200 захватчиков. Но это еще не все...

Также в металлолом превращается техника врага. На балансе российской армии уже нет 2193 танков, 4682 боевых бронированных машин, 1295 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 167 средств ПВО, 250 самолетов, 215 вертолетов, 908 БпЛА, 233 крылатых автомобилей, 15 судов, 3522 автомобилей и автоцистерн и 120 единиц специальной техники.

Как отметили в Генштабе ВСУ, больше всего потерь за прошедшие сутки враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях. Это еще раз доказывает тот факт, что контрнаступление на Юге идет полным ходом.

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