За сутки Украина освободила 12 населенных пунктов в Херсонской области

За сутки наши защитники освободили 12 населенных пунктов Херсонской области. Эти населенные пункты уже полностью подконтрольны украинской стороне.

По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки ВСУ имеют значительные успехи на направлениях Петропавловка-Новорайск и Первомайское-Херсон.

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ВСУ освободили 12 пунктов в Херсонской области

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров в направлении Петропавловка-Новорайск и взяли там под контроль 6 населенных пунктов.

Похожая ситуация и на направлении Первомайске-Херсона, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

В какие населенные пункты вошли ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ зашли в еще 4 населенных пункта на Юге.

Сине-желтый флаг развевался в селе Павловка Николаевской области. Местные жители с аплодисментами, объятиями и цветами встретили украинских защитников. Село расположено вблизи Снигиревки, об освобождении которой стало известно ранее.

Также силы специальных операций освободили села Евгеньевка и Бобровый Кут, которые тоже недалеко от города Снигиревка на админгранице Херсонской и Николаевской областей.

Кроме этого, наши воины подняли украинский флаг в селе Станислав Херсонской области. Этот населенный пункт расположен на берегу Днепровского лимана. Местные жители с радостью встретили ВСУ и спели гимн Украины.

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