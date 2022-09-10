Синдром страха собственных побед: почему украинцы должны от него избавиться

Люди! А когда это мы начали бояться радоваться своим победам? В каком месте свернули не туда? В феврале в Киеве было страшно. После первых дней и первых сообщений о зверствах оккупантов не было никаких иллюзий, что они не вырежут всех проукраинских людей города, как когда-то вырезали Батурин.

Победа невозможна без веры

Но даже тогда, среди этого ужаса, десантов, танковых колонн, я верил и писал вам о победе, которую мы непременно одержим. О героизме наших воинов. О локальных успехах, горящих танках оккупантов. И это помогало!

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Так почему сейчас, после реальных успехов на Херсонском направлении, в комменты приходят люди и начинают писать о недооценке противника и не надо радоваться, и "все не так однозначно"?

Что с вами не так, люди, что вы боитесь надеяться на лучшее? Кто отнимает у вас веру? Для чего? Мы победим! Обязательно! Другого варианта просто нет! Мы – на своей земле. Мы – нация воинов. Мы умнее и хитрее наших врагов. Наше военное командование современное и прогрессивное, младшие командиры закалены в боях и хорошо обучены, пехота мотивированная, злая и живучая.

Самый страшный удар выдержан

Что еще надо, чтобы перестать бояться радоваться нашим победам? Думаете, солдаты сейчас выгрызают зубами каждое село, чтобы какое-то столичное чудо закатило губу и фыркало в комментах "рано радоваться"??

Никого не слушайте! Верьте в победу. Мы уже выдержали самый страшный удар и не сломались. Наоборот, стали еще выше и наваливаем! Мы вместе, мы едины, мы все работаем на победу. И мы побеждаем! Я не боюсь этого слова. Побеждаем! Победим!

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Выиграем войну, разобьем оккупантов, вернем свои земли. Не завтра, не в этом году. Возможно, даже, не в следующем. Но победим непременно.

Не бойтесь своих надежд и своей радости. Это – наша батарейка, которая питает и не дает опустить руки. Будьте сильны! Будьте украинцами!

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