В сети появилось видео того, в каком состоянии оккупанты оставили здание. Заметим, что перед тем, как сбежать, они его разграбили.

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Беспорядок и куча мусора: как выглядит Херсонская ОГА сейчас

На видео, которое обнародовали в соцсетях, видно, что захватчики вели себя не очень аккуратно в администрации. В кабинетах можно увидеть много разбросанного мусора.

Перед отъездом оккупанты украли всю технику и ценные вещи из помещения. Кроме того, они разбили мебель и выломали дверь, очевидно торопливо вынося имущество из администрации.

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В первых числах ноября появилась информация, что с админздания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Немного погодя в сети обнародовали первые фотографии из брошенной администрации.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские захватчики потенциально готовы совершить "акт доброй воли" в Херсонской области. Кроме того, он отметил важность информационной гигиены, в связи с усилением роспропаганды.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно отметила, что российское военное командование пытается заманить ВСУ в ловушку. Она добавила, что оккупанты только создают иллюзию того, что готовятся бежать из Херсона.

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