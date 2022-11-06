У мережі з'явилося відео того, у якому стані окупанти залишили будівлю. Зауважимо, що перед тим, як утекти, росіяни розграбували її.

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Безлад та купа сміття: який вигляд має Херсонська ОДА зараз

На відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно що загарбники поводили себе не дуже охайно в адміністрації. У кабінетах можна побачити багато розкиданого сміття.

Перед від'їздом окупанти вкрали всю техніку та цінні речі з приміщення. Крім того, вони розтрощили меблі та виламали двері, вочевидь похапцем виносячи майно з адміністрації.

В якому стані зараз Херсонська ОДА: дивіться відео

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Яка ситуація зараз на Херсонщині: актуальні новини

У перших числах листопада з'явилася інформація, що з адмінбудівлі Херсонської ОДА зник російський прапор. Трохи згодом у мережі оприлюднили перші світлини з покинутої адміністрації.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські загарбники потенційно готові вчинити "акт доброї волі" на Херсонщині. Крім того, він наголосив на важливості інформаційної гігієни, у зв'язку з посиленням роспропаганди.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно зазначила, що російське військове командування намагається заманити ЗСУ у пастку. Вона додала, що окупанти лише створюють ілюзію того, що готуються тікати з Херсона.

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