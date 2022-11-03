Результативные удары возле Антоновского моста и снова Чернобаевка: успехи ВСУ на юге

Обстановка на юге остается сложной, но контролируемой. Оккупанты продолжают атаковать, однако ВСУ наносят удары в ответ и на опережение.

Российские захватчики выпустили 4 иранских дрона-камикадзе по Никопольщине. Однако силы ПВО уничтожили их всех, а параллельно подарили оккупантам немного "хлопка" на временно оккупированных территориях.

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Успехи ВСУ на юге

Украинские подразделения ракетно-артиллерийских войск в течение ночи выполнили более полусотни огневых задач, в частности, результативно поразили альтернативную переправу в районе Антоновского моста, что критически усложняет врагу логистику.

Кроме этого, наши воины традиционно нанесли удар по скоплению вражеской техники в районе Чернобаевки. Оккупанты пытались вывезти эту технику в другие места дислокации. Окончательные результаты вражеских утрат уточняют.

Кроме того, по уточненной информации, подтверждено уничтожение до 60 российских захватчиков в Первомайском Баштанского района Николаевщины накануне.

К слову, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии юга выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы противника и технике. Однако об уничтожении водных транспортных средств не сообщалось.

Вчера у Антоновского моста раздавались взрывы

О взрывах в Херсонской области сообщили 2 ноября около 13:30.

Впоследствии в сети появилось видео, подтвердившее прилеты. Взрыв был не один и стало очевидно, что кто-то снова покурил возле Антоновского моста. Официального уведомления не было.

Только сейчас ОК "Юг" сообщило о попадании в альтернативную переправу в районе Антоновского моста, однако говорится о том, что это произошло ночью.

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