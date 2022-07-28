Есть возможность выбить врага на левый берег Днепра, – киборг Костенко

На днях Вооруженные Силы Украины полностью освободили населенные пункты Андреевка и Лозовое в Херсонской области. В то же время британская разведка уверяет, что контрнаступление уже началось.

Впрочем, вероятнее всего, это лишь подготовка к контрнаступлению или его маленькая начальная часть. Об этом 24 каналу рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко.

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Подготовка к контрнаступлению

Роман Костенко Киборг и народный депутат Я считаю, что это активные действия по занятию лучших позиций. На мой взгляд, все является подготовкой к контрнаступлению – и уничтожение Антоновского моста, и притеснение врага со стороны Кривого Рога.

Он отметил, что как раз приехал из направления Андреевка – Лозовое, поэтому ему удалось непосредственно наблюдать за боевыми действиями, которые шли за отражение Андреевки. По его словам, в них активное участие принимали наши бригады Вооруженных Сил Украины, в то же время патрульная полиция тоже внесла большой вклад, чтобы эти населенные пункты перешли под контроль Украины.

Возможность выбить врага на левый берег

Как подчеркнул Костенко, подготовка продолжается, однако это еще не контрнаступление. Впрочем, он отметил, что это те активные действия, которые позволяют украинским защитникам уменьшать наступающий потенциал российских оккупантов, который они постоянно наращивают.

Роман Костенко Киборг и народный депутат Если правильно принять решение, у нас сейчас есть возможность выбить врага на левый берег Днепра.

По словам Костенко, именно это направление сейчас является достаточно привлекательным, чтобы развивать наступление. В частности, взять подразделения российских оккупантов в окружение (при условии, что дальше добьем Антоновский мост) или с помощью своих активных действий заставить захватчиков выйти из правого берега Днепра.

"В то же время левый – это уже дальнейшее планирование других наступательных операций", – отметил Костенко.

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