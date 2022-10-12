ВСУ освободили 29 населенных пунктов Херсонщины за 10 дней: какую площадь "зачистили" от врага

Вооруженные Силы Украины активно отвоевывают Херсонщину и освобождают украинские города и села от российских оккупантов. За последние 10 дней наши защитники взяли под свой контроль уже 29 населенных пунктов области.

Освобождено более 1000 квадратных километров

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что 5 из этих населенных пунктов были освобождены сегодня – 12 октября.

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Таким образом, наши защитники отвоевали у россиян уже 1 170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они фактически выровняли линию фронта, где раньше оккупантов фактически взяли в котел.

"Если рассмотреть по реке Ингулец от Высокополья до Давыдова Брода и по берегу реки Днепр, мы захватили оккупанта в большое кольцо", – объяснил Хлань.

Освобожденными сегодня 5 населенными пунктами мы фактически подчеркнули – этот котел закрыт и зачищен абсолютно полностью от врага,

– подытожил он.

Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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