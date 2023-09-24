Надо освободить этот город на Юге: Тарнавский назвал условие для большого прорыва ВСУ

Украинские военные продолжают успешно наступать на Запорожском направлении. Генерал Тарнавский заявил, что именно на этом участке следует ожидать значительного прорыва.

Недавно стало известно об успехах ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Генерал Александр Тарнавский объяснил, что именно здесь произойдет самый большой военный прорыв Украины.

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Что нужно для прорыва

По словам генерала, активизация наступательных действий наступит тогда, когда нашим военным удастся освободить Токмак.

Это стратегический город для россиян. Сейчас наши военные находятся в 20 километрах от него. Враг очень рассчитывает на свою оборону, построенную вокруг Токмака.

Тарнавский уточнил, что не столько "линии Суровикина", сколько "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев" – проблема для украинцев. Он отметил, что в этом районе работают небольшие, однако опасные группы обороны противника. Впрочем, действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами.

Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ,

– подчеркнул Тарнавский.

Наступление в Запорожской области: что известно