Оккупанты будут катиться до Мелитополя: на каком направлении ВСУ могут пойти в контрнаступление
Одно из возможных направлений контрнаступления украинских сил – из Запорожья на Мелитополь. Враг, понимая это, сейчас возводит там фортификационные сооружения. Оккупанты построили там что-то вроде "линии Маннергейма" и считают, что ВСУ якобы не пройдут.
Военный эксперт Павел Нарожный подтвердил, что линии укрепления оккупантов вблизи Мелитополя серьезные, но достаточно прорвать их в любом одном месте, и тогда в тыл врага зайдет наша тяжелая техника. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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"Прожечь" коридор в обороне
По его словам, артиллерия может "прожечь" коридор в обороне.
Там не нужно штурмовать сотни километров – достаточно прорвать участок в 5 – 7 километров и через него заходить. Это абсолютно реалистично,
– считает эксперт.
Он отметил, что сейчас Украине поставляется большое количество оружия, которое можно использовать для прорыва обороны оккупантов.
Мы получаем множество авиационных снарядов JDAM, с помощью которых сможем усилить артиллерию. Сейчас именно она производит 85 – 90% огневого поражения. Но если мы уничтожим ПВО врага с помощью HIMARS и дальнобойной артиллерии, то сможет работать авиация,
– подчеркнул Нарожный.
По его мнению, именно авиация вместе с артиллерией "прожжет" коридор в обороне россиян. Затем в коридор зайдут танки и скоростные и мобильные штурмовые отряды, которые уничтожат все тылы, и после этого зайдет пехота.
Военный эксперт о предполагаемом сценарии контрнаступления на Мелитополь: смотрите видео
Главная проблема врага
Военный эксперт назвал главную проблему для врага, когда начнется контрнаступление украинских сил, – это степь.
"Оккупантам негде будет закрепиться. У них есть линия обороны, но нет географических особенностей местности, на которых они смогут закрепиться. Нет больших городов, лесопосадок, лесов – лишь огромная степь до горизонта. Когда мы зайдем туда, они будут просто катиться от Каховки до Мелитополя. Других вариантов там нет", – уверен Павел Нарожный.
Контрнаступление на Юге: что известно
- Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан считает, что в случае наличия сил и средств оптимальным вариантом контрнаступления ВСУ было бы форсирование Днепра в районе Новой Каховки. Таким образом украинские войска могли бы дойти даже до Армянска на севере Крыма.
- Украинские партизаны продолжают работать над освобождением родной земли. Они уже вошли в Мелитополь. Более того, успели интегрироваться во вражеские структуры. Известно, что в Мелитополе сейчас работает военное партизанское движение "Атеш". Оно не только вошло в город, но и влилось в структуру врага.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне выбрали город, как логистический и административный свой центр, и строят из него крепость. По его словам, они сделали уже несколько эшелонов окопов с разных сторон, начиная со стороны Васильевки, Бердянска и непосредственно самого Херсонского направления.