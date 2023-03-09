Оккупанты будут катиться до Мелитополя: на каком направлении ВСУ могут пойти в контрнаступление

Одно из возможных направлений контрнаступления украинских сил – из Запорожья на Мелитополь. Враг, понимая это, сейчас возводит там фортификационные сооружения. Оккупанты построили там что-то вроде "линии Маннергейма" и считают, что ВСУ якобы не пройдут.

Военный эксперт Павел Нарожный подтвердил, что линии укрепления оккупантов вблизи Мелитополя серьезные, но достаточно прорвать их в любом одном месте, и тогда в тыл врага зайдет наша тяжелая техника. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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"Прожечь" коридор в обороне

По его словам, артиллерия может "прожечь" коридор в обороне.

Там не нужно штурмовать сотни километров – достаточно прорвать участок в 5 – 7 километров и через него заходить. Это абсолютно реалистично,

– считает эксперт.

Он отметил, что сейчас Украине поставляется большое количество оружия, которое можно использовать для прорыва обороны оккупантов.

Мы получаем множество авиационных снарядов JDAM, с помощью которых сможем усилить артиллерию. Сейчас именно она производит 85 – 90% огневого поражения. Но если мы уничтожим ПВО врага с помощью HIMARS и дальнобойной артиллерии, то сможет работать авиация,

– подчеркнул Нарожный.

По его мнению, именно авиация вместе с артиллерией "прожжет" коридор в обороне россиян. Затем в коридор зайдут танки и скоростные и мобильные штурмовые отряды, которые уничтожат все тылы, и после этого зайдет пехота.

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Главная проблема врага

Военный эксперт назвал главную проблему для врага, когда начнется контрнаступление украинских сил, – это степь.

"Оккупантам негде будет закрепиться. У них есть линия обороны, но нет географических особенностей местности, на которых они смогут закрепиться. Нет больших городов, лесопосадок, лесов – лишь огромная степь до горизонта. Когда мы зайдем туда, они будут просто катиться от Каховки до Мелитополя. Других вариантов там нет", – уверен Павел Нарожный.

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