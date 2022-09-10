Из-за постоянных обстрелов местных жителей просят находиться в укрытиях. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.

К теме К Изюмской группировке подкрадывается большой "сюрприз", – Арестович о том, что ждет россиян

Журналистка отметила, что 10 сентября утром враг интенсивно обстреливал Дергачевский район.

Дергачи без электричества, коммунальщики уже работают на местах. Очень сильно бьют по недавно деоккупированной Балаклее. Чиновники обращаются, чтобы люди были в безопасности, находились в укрытиях. Это касается не только Балаклеи, но и многих городов и сел Харьковщины,

– рассказала Черненко.

По ее словам, оккупанты действительно продолжают "заниматься террором и мстить за свои провалы" на подавляющей части Харьковской области. Всего за сутки по области шесть человек оказались в больницах из-за обстрелов и разрушений.

"Ночью в Харькове было тихо, но в области было очень много ударов. В частности, Чугуевский район сильно пострадал. В Новой Водолаге около часа ночи из-за обстрелов загорелся и рассыпался частный дом. Там за сутки есть жертва – погибла 62-летняя женщина", – резюмировала корреспондентка.

Читайте также Оперативное окружение, – Жданов объяснил, что будет означать освобождение Купянска

События в Харьковской области: что известно

10 сентября над Балаклеей официально подняли государственный сине-желтый украинский флаг. Он виднеется у Балаклейской районной государственной администрации.

Украинские военные продолжают успешно проводить контрнаступление по нескольким направлениям. Ранее стало известно о том, что ВСУ вошли в Купянск, в котором недавно были оккупанты.

По словам политического эксперта Александра Мусиенко, украинские военные продолжают продвигаться в глубь оккупированных территорий и отвоевывать новые населенные пункты. Вероятно, уже наступает переломный момент в войне с россией.

Вас также может заинтересовать – россияне бегут из-за контрнаступления ВСУ: смотрите видео