Через постійні обстріли місцевих мешканців просять перебувати в укриттях. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Журналістка зазначила, що 10 вересня зранку ворог інтенсивно обстрілював Дергачівський район.

Дергачі без електрики, комунальники вже працюють на місцях. Дуже сильно б'ють по нещодавно деокупованій Балаклії. Чиновники звертаються, щоб люди були у безпеці, перебували в укриттях. Це стосується не лише Балаклії, але й багатьох міст та сіл Харківщини,

– розповіла Черненко.

За її словами, окупанти справді продовжують "займатися терором й мститися за свої провали" на переважній частині Харківської області. Загалом за добу по області шестеро людей опинилися в лікарнях через обстріли та руйнування.

"Вночі у Харкові було тихо, але в області було дуже багато ударів. Зокрема, Чугуївський район сильно постраждав. У Новій Водолазі близько першої ночі через обстріл загорівся й розсипався приватний будинок. Там за добу є жертва – загинула 62-річна жінка", – резюмувала кореспондентка.

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Події на Харківщині: що відомо

10 вересня над Балаклією офіційно підняли державний синьо-жовтий український стяг. Він видніється біля Балаклійської районної державної адміністрації.

Українські військові продовжують успішно проводити контрнаступ на кількох напрямках. Раніше стало відомо про те, що ЗСУ увійшли до Куп'янська, в якому донедавна були окупанти.

За словами політичного експерта Олександра Мусієнка, українські військові продовжують просуватися вглиб окупованих територій та відвойовувати нові населені пункти. Ймовірно, вже настає переламний момент у війні з росією.

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