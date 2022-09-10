Через постійні обстріли місцевих мешканців просять перебувати в укриттях. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Журналістка зазначила, що 10 вересня зранку ворог інтенсивно обстрілював Дергачівський район.

Дергачі без електрики, комунальники вже працюють на місцях. Дуже сильно б'ють по нещодавно деокупованій Балаклії. Чиновники звертаються, щоб люди були у безпеці, перебували в укриттях. Це стосується не лише Балаклії, але й багатьох міст та сіл Харківщини,
– розповіла Черненко.

За її словами, окупанти справді продовжують "займатися терором й мститися за свої провали" на переважній частині Харківської області. Загалом за добу по області шестеро людей опинилися в лікарнях через обстріли та руйнування.

"Вночі у Харкові було тихо, але в області було дуже багато ударів. Зокрема, Чугуївський район сильно постраждав. У Новій Водолазі близько першої ночі через обстріл загорівся й розсипався приватний будинок. Там за добу є жертва – загинула 62-річна жінка", – резюмувала кореспондентка.

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