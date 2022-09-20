Из-за угрозы Харькову, которая сохраняется до сих пор, контрнаступление на этом направлении было крайне необходимо. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Важно В Изюме уже эксгумировали почти 150 тел погибших: у части – признаки насильственной смерти

Какие были условия для контрнаступления

Слабое место российской армии в районе Балаклеи было понятно для нас еще весной. В июне стало очевидным, что возможно проводить наступление в этом направлении,

– заверил Скибицкий.

Однако в то время защитники еще не понимали некоторых позиций россии. Особенно по поводу резервов врага.

Россияне перебрасывали войска с восточного направления на южное

Уже скоро, в августе, оккупанты начали активно перемещать свои войска. Забирали из восточного округа, Харьковского и Донецкого направлений и перебрасывали на южное направление.

Именно это, по словам генерал-майора, создало условия для успешных действий наших воинов как на Херсонском, так и на Харьковском направлении.

Главная наша цель – это деоккупация всех захваченных территорий,

– утверждает Вадим Скибицкий.

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Результаты контрнаступления в Харьковской области: что известно

11 сентября украинские защитники вышли на государственную границу на севере Харьковской области. Военные освободили от оккупантов десятки населенных пунктов.

Захватчики бежали из Украины пешком или на украденных у местных жителей велосипедах.

На Харьковщину возвращается бизнес. Вскоре заработает завод по производству растительного масла.

Возобновляют свою работу и украинские банки и др.

Обратите внимание! После деоккупации Изюма в лесополосе обнаружили огромное кладбище с массовым захоронением украинцев. Около 450 могил, в которых полтысячи человек. У большинства погибших признаки насильственной смерти.

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