О том, что дела у оккупантов не очень, понимаем с перехваченного разведкой телефонного разговора. Боевик так называемой "днр" жалуется жене, что по ним мощно бьют украинские военные.
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Оккупанты оказались в "тупике"
Захватчик, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется, что у них нет ни воды, ни света, ни даже связи. Кроме того, украинские военные наносят мощные удары по позициям противника.
Здесь укры нормально так только что обложили нас. Еб*ть, всю полностью зону, нах*й, только что так накрыли...Столбы дыма стоят. Они сейчас здесь нас еб*шат, как зверей,
– отрывок из разговора, свидетельствующий об успехах ВСУ в Херсонской области.
Жена оккупанта советует ему поскорее убегать. Однако боевик отвечает, что не может, ведь командир приказал стоять до последнего. Отступающего сочтут дезертиром.
Перехват ГУР разговора противника: смотрите видео
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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: коротко о важном
Оккупанты пытаются отводить войска контролируемо, чтобы не допустить такой ситуации, которая была на Харьковщине. Однако украинское контрнаступление ВСУ прогрессирует и врагу действительно не остается ничего другого, как отступать.
- Наталья Гуменюк рассказала 24 каналу, что оккупанты пытаются подтягивать резервы. Представительница ОК "юг" заверила, что украинские силы перекрыли переправы, и продолжают держать Херсонщину от огневого контроля.
- 19 сентября в оперативном командовании "Юг" рассказали, что вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл одного из украинских подразделений. Был стрелковый бой, противник потерпел поражение.
- 20 сентября Виталий Ким сообщил, что ВСУ подошли ближе к Херсону. "Мы идем вперед", – добавил глава Николаевской ОВА.
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