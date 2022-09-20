Про те, що справи в окупантів не дуже, розуміємо з перехопленої розвідкою телефонної розмови. Бойовик так званої "днр" бідкається дружині, що по них потужно б'ють українські військові.

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Окупанти опинилися у "глухому куті"

Загарбник, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться, що у них немає ні води, ні світла, ні навіть зв'язку. Крім того, українські військові завдають потужних ударів по позиціях противника.

Тут укри нормально так щойно обклали нас. Їб*ть, всю повністю зону, нах*й, тільки що так накрили...Стовпи диму стоять. Вони зараз тут нас їб*шать, як звірів,

– уривок з розмови, що свідчить про успіхи ЗСУ на Херсонщині.

Дружина окупанта радить йому чимшвидше втікати. Проте бойовик відповідає, що не може, адже командир наказав стояти до останнього. Того, хто відступить, вважатимуть дезертиром.

Перехоплення ГУР розмови противника: дивіться відео

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: коротко про важливе

Окупанти намагаються відводити війська контрольовано, щоб не допустити такої ситуації, що була на Харківщині. Натомість український контрнаступ ЗСУ прогресує і ворогу справді не залишається нічого іншого, як відступати.

Наталія Гуменюк розповіла 24 каналу , що окупанти намагаються підтягувати резерви. Представниця ОК "південь" запевнила, що українські сили перекрили переправи, та продовжують тримати Херсонщину від вогневим контролем.

, що окупанти намагаються підтягувати резерви. Представниця ОК "південь" запевнила, що українські сили перекрили переправи, та продовжують тримати Херсонщину від вогневим контролем. 19 вересня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворожа ДРГ намагалася зайти в тил одного з українських підрозділів. Був стрілецький бій, противник зазнав поразки.

20 вересня Віталій Кім повідомив, що ЗСУ підійшли ближче до Херсона. "Ми йдемо вперед", – додав очільник Миколаївської ОВА.

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