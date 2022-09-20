Через загрозу Харкову, яка зберігається і досі, контрнаступ на цьому напрямку був вкрай необхідний. Таке заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
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Які були умови для контрнаступу
Слабке місце російської армії в районі Балаклії було зрозуміло для нас ще навесні. В червні стало очевидним, що можливо проводити наступ у цьому напрямку,
– запевнив Скібіцький.
Однак на той час захисники ще не розуміли деяких позицій росії. Особливо щодо резервів ворога.
Росіяни перекидали війська зі східного напрямку на південний
Уже незабаром, у серпні, окупанти почали активно переміщати свої війська. Забирали зі східного округу, з Харківського і Донецького напрямків та перекидали на південний напрямок.
Саме це, за словами генерал-майора, і створило умови для успішних дій наших воїнів як на Херсонському, так і на Харківському напрямку.
Головна наша мета – це деокупація усіх захоплених територій,
– стверджує Вадим Скібіцький.
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Результати контрнаступу на Харківщині: що відомо
- 11 вересня українські захисники вийшли на державний кордон на півночі Харківщини. Військові звільнили від окупантів десятки населених пунктів.
- Загарбники втікали з України пішки або ж на вкрадених у місцевих жителів велосипедах.
- На Харківщину повертається бізнес. Незабаром запрацює завод з виробництва олії.
- Відновлюють свою роботу і українські банки та ін.
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