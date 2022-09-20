Через загрозу Харкову, яка зберігається і досі, контрнаступ на цьому напрямку був вкрай необхідний. Таке заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Важливо В Ізюмі вже ексгумували майже 150 тіл загиблих: у частини – ознаки насильницької смерті

Які були умови для контрнаступу

Слабке місце російської армії в районі Балаклії було зрозуміло для нас ще навесні. В червні стало очевидним, що можливо проводити наступ у цьому напрямку,

– запевнив Скібіцький.

Однак на той час захисники ще не розуміли деяких позицій росії. Особливо щодо резервів ворога.

Росіяни перекидали війська зі східного напрямку на південний

Уже незабаром, у серпні, окупанти почали активно переміщати свої війська. Забирали зі східного округу, з Харківського і Донецького напрямків та перекидали на південний напрямок.

Саме це, за словами генерал-майора, і створило умови для успішних дій наших воїнів як на Херсонському, так і на Харківському напрямку.

Головна наша мета – це деокупація усіх захоплених територій,

– стверджує Вадим Скібіцький.

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Результати контрнаступу на Харківщині: що відомо

11 вересня українські захисники вийшли на державний кордон на півночі Харківщини. Військові звільнили від окупантів десятки населених пунктів.

Загарбники втікали з України пішки або ж на вкрадених у місцевих жителів велосипедах.

На Харківщину повертається бізнес. Незабаром запрацює завод з виробництва олії.

Відновлюють свою роботу і українські банки та ін.

Зверніть увагу! Після деокупації Ізюма у лісосмузі виявили величезний цвинтар з масовим похованням українців. Близько 450 могил, у яких – пів тисячі людей. У більшості загиблих ознаки насильницької смерті.

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