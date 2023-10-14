"Ментальное поражение": Буданов рассказал, как в России реагировали на контрнаступление на Харьковщине
В ходе контрнаступления в Харьковской области год назад Силы обороны освободили более 10 тысяч квадратных километров территории и пол тысячи населенных пунктов. Ни русское управление, ни русское общество не были готовы к такому развитию событий.
Контрнаступление ВСУ застало российские войска врасплох. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что военная операция войдет в историю.
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Оккупанты не были к этому готовы абсолютно. Если вспомнить медийную активность, даже откровенные пропагандисты, как Симоньян, Соловьев, тогда замолчали. Мол, что же это происходит, мы теряем, нас выбивают,
– рассказал Буданов в документальном фильме "Год".
Россияне были растеряны
По словам разведчика, россияне были растеряны. У общества начали возникать вопросы – а как это может быть, чтобы Россию выбили?
"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде", – сказал он.
Также Кирилл Буданов уверен, что это контрнаступление навсегда останется в истории. В то же время "в российской истории эта страница даже не вспомнится".
Главное о феноменальном наступлении ВСУ на Харьковщине
- В конце августа прошлого года украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сначала Силы обороны провели операцию на южном направлении, а через несколько дней украинские защитники прорвали оборону врага на Харьковском направлении.
- Крупнейшим городом, который удалось деоккупировать во время Слобожанского контрнаступления, был Изюм. Тогда на весь мир открылась ужасная правда о военных преступлениях врага: в лесу нашли массовые захоронения с сотнями тел.