Отвоюют ли ВСУ Херсон в ближайшее время: украинский военный сделал яркий намек
Западные СМИ прогнозируют освобождение Херсона уже на следующей неделе. Однако в Украине воздерживаются от громких заявлений, но делают яркие намеки.
Такой намек в эфире национального телемарафона сделал начальник прессслужбы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский. Конечно, не обошлось без арбуза.
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Нужно ждать информацию от Генштаба
В ответ на вопрос журналиста о материале издания Financial Times Олег Зелинский сказал, что готовился к такому вопросу. После этих слов военный достал кусок арбуза и начал его есть. Ни для кого не секрет, что Херсонщина у украинцев ассоциируется именно с арбузами.
В то же время Зелинский отметил, что информацию о Херсоне сейчас запрещено комментировать, поэтому нужно ожидать официальной информации от Генштаба ВСУ.
Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина,
– подчеркнул Зелинский.
Отрывок из эфира марафона быстро разлетелся по сети.
Эффектный намек от Зелинского по Херсону: смотрите видео
Почему говорят об уходе Херсона в ближайшее время
Американское издание Financial Times опубликовало материал, в котором прогнозирует, что украинские войска могут отвоевать Херсон и полностью освободить западный берег Днепра уже на следующей неделе. Авторы публикации даже отмечают, что россияне готовятся к "финальной битве за Херсон".
Таким прогнозам поспособствовал ряд точных ударов ВСУ по вражеским боекомплектам, складам боеприпасов и командным пунктам, а также уничтожение всех переправ через Днепр. Кроме того, накануне коллаборант Сальдо призвал Кремль помочь с эвакуацией жителей Херсона в Россию, другой Стремоусов истерически заявил, что это не правильно, и никакой массовой эвакуации не планируется.
В то же время ВСУ существенно продвинулись на Севере Херсонщины и уволили ряд населенных пунктов – Нововасиловку, Новогригоровку, Новую Каменку, Трифоновку и Красное в Бериславском районе.
Однако эксперты не столь оптимистичны в прогнозах. Например, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан убежден, что американские журналисты опираются на проблемы с поставкой вооружения, в частности через Крымский мост, однако после взрывов там 8 октября, как отметил эксперт, поставки снизились на 50%. Поэтому о нехватке вооружения можно говорить только после второго взрыва на мосту, полностью перекроющем путь для поставки оружия.
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