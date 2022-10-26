Даже погода на нашей стороне, – в ВСУ раскрыли детали о наступлении на Юге

Молниеносное наступление украинских защитников в Херсонской области несколько замедлилось. Однако бойцы ВСУ продолжают продвигаться.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Она отметила, что дождливая погода оказывает определенное влияние, однако не может остановить украинских военных.

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ВСУ продолжают продвигаться на Юге

Несмотря на оговорку многих аналитиков о влиянии погоды на наступление ВСУ, оно продолжается.

Даже погода – на нашей стороне. Она замедляет не только наше движение, но очень существенно мешает оккупантам. Потому что у них ситуация еще более тяжелая – им нужно обустраивать новые рубежи обороны, потому что старые они уже потеряли,

– отметила руководитель пресс-центра.

Гуменюк отметила, что продвижение – это не всегда километры освобожденных территорий.

"На определенном этапе это контрбатарейное противостояние – мы защищаем эти территории, которые потом будут уже шаг за шагом пройдены нашими подразделениями напрямую", – пояснила руководитель пресс-центра.

Она отметила, что сейчас ВСУ продолжают обессиливать врага дистанционно – оккупанты теряют склады с боеприпасами, противовоздушную оборону, терпят удары по местам скопления вооружения и техники и тому подобное.

И именно таким образом мы корректируем их переформатирование подразделений, когда они пытаются передвигаться с одного места на другое. И мы понимаем, что их маневры передвижения с правого берега на левый – это не полноценная эвакуация, которую они устраивают гражданским, а переформатирование. То есть, элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, те, кто будет сдерживать первое давление", – подытожила Гуменюк.

Украинские защитники наносят оккупантам потери на Херсонщине

Военный эксперт Денис Попович отметил, что пока нет предпосылок, что ВСУ зайдут в Херсон уже сегодня. Однако пропагандистские СМИ уже начали проводить информационную подготовку к жесту доброй воли, который может сделать российская армия.

Успехи ВСУ тяжело не заметить. В частности, недавно благодаря украинским защитникам захватчики понесли новые потери в населенном пункте Каиры в Херсонской области. Артиллерийскими ударами наши воины уничтожили до 30 оккупантов – под завалами остались еще более 100 захватчиков.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, как Вооруженные Силы также "поджарили" захватчиков в Новой Каховке и Таврическом. Вражеские воинские части уничтожили до основания.

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