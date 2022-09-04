ВСУ подняли флаг Украины над Высокопольем в Херсонской области
Контрнаступление ВСУ продолжается, в том числе на Юге идут тяжелые бои. Украинские политики и военные намекнули, что у наших воинов есть определенные успехи на этом направлении, однако акцентируют внимание на тишине.
В некоторых населённых пунктах украинские воины уже устанавливают украинские флаги. В частности ВСУ подняли флаг над Высокопольем Херсонской области.
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"Шаг за шагом": что говорит украинская сторона о наступлении на Юге
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что наступление ВСУ происходит "шаг за шагом". В частности, он поделился фото, как наши ВСУ установили флаг над Высокопольем.
Отметим, что 24 канал упомянул название населенного пункта после официального уведомления Офиса Президента.
Советник по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна рассказала, что флаг Украины поднялся над больницей на улице Гагарина. Также она поделилась трогательной историей, что там был дом ее бабушки и дедушки. Снаряд попал в их дом. Выжила только бабушка, которая в то время возилась на дальнем огороде. После этого она несколько дней жила в курятнике, пока ее не эвакуировали в Кривой Рог.
Накануне, когда украинские власти еще не говорили название освобожденного населенного пункта, Андрей Ермак опубликовал фото артиллериста из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, который держит в руках арбуз.
53 механизированная бригада / фото из телеграма Андрея Ермака
Бригада опубликовала соответствующее видео. Военные отметили, что, несмотря на осеннюю прохладу, они устроили оккупантам настоящую летнюю жару.
Как жило Высокополье в оккупации
Следует уточнить, что прорыв дался непросто. Этот прифронтовый поселок, постоянно обстреливавшийся российскими оккупантами. Там шли тяжелые бои.
Во время оккупации Высокополья российские захватчики и их приспешники совершали массовые репрессии с убийствами и пытками. Вояки, которые сошли с ума от убийств и собственной безнаказанности, начали искать "диверсантов" и украинских активистов, хватали женщин и грабили все, что могли вывезти.
Нарушение тишины чревато жизнью наших военных
Много телеграм-каналов распространяли название освобожденного населенного пункта до официальных сообщений власти. Однако даже если вам на это кто-то "дал добро", обнародовать названия населенных пунктов нужно только после официальных сообщений Генерального штаба ВСУ или украинской власти.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк четко и простыми словами объяснил, почему столь важно сохранять тишину до обнародования официальных сообщений Генштаба. Даже если наши военные укрепились на позициях.
В таком случае российское стратегическое командование просто не понимает, куда именно нужно отправлять резервы и с какой стороны будет в дальнейшем прорыв, куда нужно отправлять помощь. Поэтому важно сохранять тишину касательно любого населенного пункта, о котором вам известно.
Если же все будут жужжать о том, в каком направлении идет ВСУ, россия будет концентрировать там большое количество артиллерийской способности, что нанесет украинской армии значительный вред. А прежде всего – бойцам. Помним, что одна из ключевых задач ВСУ – сохранить жизнь людей.
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