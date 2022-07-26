"Это только начало": три моста в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать склады и командные пункты оккупантов в Херсонской области. Также там часто под удары ВСУ попадают мосты, по которым россияне поставляют боеприпасы и технику. Уже известно о повреждении 3 важных для оккупантов мостов, и это только начало.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что ВСУ ударили по трем мостам, что повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян.

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Об ударах ВСУ по мостам на оккупированных территориях

На днях ВСУ нанесли удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.

Наталья Гуменюк объяснила, что эти мосты принадлежат к логистическим маршрутам и транспортным магистралям, по которым враг поставлял свои резервы и запасы.

Эти мосты сейчас находятся под нашим огневым контролем. И на данном этапе это мощный сигнал для врага о том, что это только начало, а дальше они еще увидят наши действия и применение сил.

– заявила спикер.

Об успехах ВСУ в Херсонской области

По ее словам, у оперативного командования "Юг" ежедневно есть определенные успехи на оккупированных территориях, в частности, попадание в пункты боевых поставок, склады боекомплектов, командные пункты некоторых подразделений, опорные пункты и т.д.

"То, что мы предприняли мощные шаги вдоль линии фронта, это длительный процесс, и он продвигается достаточно успешно", – добавила Гуменюк.

Ранее руководитель пресс-центра ОК "Юг" уже рассказала, что ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области. По ее словам, оккупанты пытались скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов.

"Но очень больших мощностей у них просто сейчас нет и нет возможности использовать те логистические пути, которые мы контролируем", – резюмировала Гуменюк.

Гуменюк о ситуации на Херсонщине и ракетном обстреле Одесской области:



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