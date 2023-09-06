Оккупанты могут готовить ловушки для ВСУ в вырытых лабиринтах, – Мусиенко

Оккупанты создают разветвленную сеть лабиринтов на второй линии обороны на Таврическом направлении. Такими действиями россияне хотят усложнить продвижение нашей армии.

Похожие окопы и блиндажи, но в меньшей форме, также можно заметить и на Бахмутском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что враг делает такие лабиринты для того, чтобы лучше передвигаться и избегать огня украинской артиллерии.

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Основные угрозы – техника и огонь противника

Так называемые "кротевые норы" соединены между собой и в них расположены позиции окупантов. Российское командование сделало их для того, чтобы враг мог передвигаться и готовить ловушки для наших сил обороны.

Однако, по мнению, Александра Мусиенко, основная опасность все-таки идет от техники россиян, их артиллерии, авиации, в том числе военных вертолетов и дронов.

Сейчас нужно подавить их огневую мощь для того, чтобы они не имели чем отвечать: ни танками, ни артиллерией, для того, чтобы останавливать наши контрнаступательные действия – это задача приоритетная. Но, конечно, такие лабиринты будут влиять, в том числе и на скорость продвижения наших сил,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко объяснил, почему оккупанты вырыли лабиринты: смотрите видео

Оккупанты не имеют карты минных полей

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорил о том, что оккупанты, пытаясь навредить украинской армии, поджигают траву, когда ветер дует в нашу сторону. Но такими действиями они сами разминируют свои минные поля.

Противоречивые действия россиян Мусиенко объяснил незнанием того, где стоят их мины.

Они могут быть убеждены, что этот участок не заминирован, или заминирован менее плотно. Я почти уверен, что точных 100% карт у них нет. Этому даже есть визуальные подтверждения – разные фото и видео,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Таврическое направление: продвижение наших военных