Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что сейчас со стороны российских оккупантов идут различные действия, которые сложно однозначно объяснить.

Смотрите также Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Зачем оккупанты проходят свои позиции

С одной стороны, была непроверенная информация, что некоторых оккупантов якобы эвакуируют даже из Токмака Запорожской области. Это могло бы свидетельствовать о том, что россияне готовятся к уходу в случае неудачи на фронте.

Однако информация от британского Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI) о минировании собственных позиций однозначно свидетельствует, что так россияне пытаются любой ценой удержаться в окопах. Это происходит на 2 – 3 линиях обороны.

К теме – какая ситуация на фронте – смотрите разговор с Анной Маляр

По словам Поповича, также поступает информация, что оккупанты готовят дополнительные укрепления вблизи Мелитополя, Мариуполя и Бердянска.

Такие разнонаправленные движения, которые, с одной стороны, свидетельствуют, что они не надеются удержать территорию. А с другой стороны, укрепляют это все, чтобы защитить сухопутный коридор в Крым,

– рассказал Попович.

Ситуация на фронте: коротко