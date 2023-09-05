Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що зараз з боку російських окупантів йдуть різні дії, які складно однозначно пояснити.

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Навіщо окупанти мінують власні позиції

З одного боку, була неперевірена інформація, що деяких окупантів нібито евакуюють навіть з Токмака Запорізької області. Це могло б свідчити, що росіяни готуються до відходу в разі невдачі на фронті.

Однак інформація від британського Королівського інституту досліджень оборони та безпеки (RUSI) про мінування власних позицій однозначно свідчить, що так росіяни намагаються за всяку ціну втриматися в окопах. Це відбувається на 2 – 3 лініях оборони.

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За словами Поповича, також надходить інформація, що окупанти готують додаткові укріплення поблизу Мелітополя, Маріуполя та Бердянська.

Такі різнонаправлені рухи, які, з одного боку свідчать, що вони не мають надії втримати територію. А з іншого боку, укріплюють це все, щоб захистити сухопутний коридор до Криму,

– розповів Попович.

Ситуація на фронті: коротко